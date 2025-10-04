自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

男學生善意左腳！主播鄭凱云主動出手「校長看到了」

〔記者邱奕欽／台北報導〕台中站日前湧現返鄉人潮，一名明道中學學生在公車上默默伸出左腳，化身「車輪擋」協助輪椅老翁避免滑動，暖舉被親子KOL「潔媽」捕捉並分享。此文意外引發後續效應，知名主播鄭凱云看見後立即留言回應，並承諾將這段善行轉給母校明道中學，直呼「校長也會看到囉！」瞬間掀起熱議。

主播鄭凱云（左）稱讚男學生善意左腳暖舉。（組合照，翻攝自臉書）主播鄭凱云（左）稱讚男學生善意左腳暖舉。（組合照，翻攝自臉書）

鄭凱云表示：「正好看到你這篇文，感謝你記錄下暖心的孩子以及暖心的一幕。明道是我的母校，我幫你把這篇文轉給校方，目前文章已被分享到校方的一級主管群，校長也會看到囉！」潔媽則感動回應：「太棒了，謝謝美麗的凱云，您也是善良的一束光！」展現彼此溫暖的交流。

後續互動更顯人情味，鄭凱云透露，校方將在朝會上分享這位同學的善行，甚至笑稱「導師應該認得出這個孩子是誰」，引發網友驚呼校園辨識度驚人。潔媽也補充，她已將照片與搭車路線時間提供給校方，甚至笑說「同學的Nike球鞋也能幫忙辨識」，希望能順利找到這位無名英雄。

對於校方積極反應，潔媽感動直呼：「校長一定也很為他驕傲！」更與鄭凱云相互打氣「我們一起把愛傳出去。」兩人對話被網友狂讚是「溫暖接力」，不僅彰顯台中學子的善良，更顯示正能量透過社群、媒體與校園層層傳遞，形成一場最美的善意傳播。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中