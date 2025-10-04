男學生善意左腳！主播鄭凱云主動出手「校長看到了」

〔記者邱奕欽／台北報導〕台中站日前湧現返鄉人潮，一名明道中學學生在公車上默默伸出左腳，化身「車輪擋」協助輪椅老翁避免滑動，暖舉被親子KOL「潔媽」捕捉並分享。此文意外引發後續效應，知名主播鄭凱云看見後立即留言回應，並承諾將這段善行轉給母校明道中學，直呼「校長也會看到囉！」瞬間掀起熱議。

主播鄭凱云（左）稱讚男學生善意左腳暖舉。（組合照，翻攝自臉書）

鄭凱云表示：「正好看到你這篇文，感謝你記錄下暖心的孩子以及暖心的一幕。明道是我的母校，我幫你把這篇文轉給校方，目前文章已被分享到校方的一級主管群，校長也會看到囉！」潔媽則感動回應：「太棒了，謝謝美麗的凱云，您也是善良的一束光！」展現彼此溫暖的交流。

請繼續往下閱讀...

後續互動更顯人情味，鄭凱云透露，校方將在朝會上分享這位同學的善行，甚至笑稱「導師應該認得出這個孩子是誰」，引發網友驚呼校園辨識度驚人。潔媽也補充，她已將照片與搭車路線時間提供給校方，甚至笑說「同學的Nike球鞋也能幫忙辨識」，希望能順利找到這位無名英雄。

對於校方積極反應，潔媽感動直呼：「校長一定也很為他驕傲！」更與鄭凱云相互打氣：「我們一起把愛傳出去。」兩人對話被網友狂讚是「溫暖接力」，不僅彰顯台中學子的善良，更顯示正能量透過社群、媒體與校園層層傳遞，形成一場最美的善意傳播。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法