住院10多天才出院 蕭敬騰鬆口岳父病況：挺麻煩的

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌王「老蕭」蕭敬騰今（4）日暖心現身「台灣遲緩兒天使樂園協會」舉辦的15週年成果展，透露75歲岳父林光寧的健康狀況依舊令人憂心。林光寧上月初因突發呼吸困難，被送往臺北醫學大學附設醫院急診，進行插管治療，住院10多天才出院，不料病情反覆，日前又因身體不適送醫，且一度住進加護病房。

蕭敬騰現身「台灣遲緩兒天使樂園協會」15週年成果展。（記者陳奕全攝）

提到岳父的病況，蕭敬騰受訪時不禁鬆口：「挺麻煩的！」表示上次出院後病情又復發，「現在就是不要讓他急著出院。」醫師也建議應該多留院觀察，避免病情反覆惡化。

蕭敬騰、林有慧（左）現身「台灣遲緩兒天使樂園協會」15週年成果展。（記者陳奕全攝）

讓人慶幸的是，林光寧的狀況目前穩定，前兩天才從加護病房轉到普通病房，他與經紀人愛妻「Summer」林有慧每天都會去醫院探望與關心，希望岳父早日康復。

花蓮光復鄉日前受到重災，各界都伸出援手，老蕭也表示：「幫助不是只有大家知道的這些，要發自內心，不要變成比賽、量力而為，持續關注才是最重要的，這是同事在第一線讓我們知道的，希望一切都往好的地方發展。」

