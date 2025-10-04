趙露思新戲《許我耀眼》再爆爭議！5創作者怒控抄襲侵權

〔娛樂頻道／綜合報導〕陳偉霆與趙露思主演的新劇《許我耀眼》，開播後迅速登上Netflix排行榜冠軍。劇中，趙露思一改過往「傻白甜」形象，挑戰心思縝密的名媛「許妍」，演技獲得好評。然而，該劇雖在口碑與人氣上引發討論，卻接連捲入爭議。除了因「男三」范世錡與于朦朧墜樓事件被部分網友抵制外，近日更遭5位創作者指控「未經授權挪用作品」。

趙露思在《許我耀眼》一改過往「傻白甜」形象。（翻攝自微博）

插畫師束蒲坤率先發聲，指控劇組多集畫面中出現其原畫稿，卻從未事先取得同意。北京服裝學院研究所導師Bein.貝恩則發現，自己用於課堂教學、具商業版權的服裝範例畫作遭直接搬用，質疑可能構成侵權。

陳偉霆（右）與趙露思主演的新劇《許我耀眼》，開播後迅速登上Netflix排行榜冠軍。（翻攝自微博）

此外，攝影師時頭TStone的民族風攝影作品，被當作女主角團隊創業的「靈感圖」，合作化妝師曲情深還無奈調侃：「版權費還沒結呢。」藝術教育機構「耳朵人」也揭露，學生作品《我很煩》系列被劇中直接用作道具；動畫師「斯里蘭卡工具貓」同樣驚訝發現，自己製作的建築動畫片段出現在男主角會議的背景螢幕上。

趙露思新戲《許我耀眼》使用動畫師「斯里蘭卡工具貓」製作的建築動畫片段。（翻攝自微博）

多位創作者均強調，劇組未曾主動聯繫，他們也是透過粉絲提醒才發現作品遭使用，其中部分還涉及商業稿件，牽涉利益層面，問題更為嚴重。

目前，劇組已開始進行補救。4日已與束蒲坤達成賠償協議，並承諾下架相關內容，束蒲坤也呼籲網友「勿牽連演員」。Bein.貝恩則在確認獲得賠償後，表示不再追究此事。

