娛樂 最新消息

政治人物明星臉》凌濤像朴寶劍、黃國昌孔劉味、蔡易餘是玄彬 網笑：公司要提告了

〔娛樂頻道／綜合報導〕政治人物也有明星臉？早期網友稱總統賴清德長得像大澤隆夫，引發討論，近年桃園市議員凌濤被說像朴寶劍、黃國昌像「BTS」防彈少年團或是立委蔡易餘被說是「嘉義玄彬」，都被網友幽默笑說：「公司不排除要提告！」成為嚴肅的政治話題之外的趣味焦點。

賴清德（左）曾經與大澤隆夫本人合體。（翻攝自KANO臉書）賴清德（左）曾經與大澤隆夫本人合體。（翻攝自KANO臉書）

◆賴清德像大澤隆夫？

總統賴清德在擔任台南市長期間，2014年曾與大澤隆夫相見歡，被網友稱「有兄弟臉」，導演魏德聖也說兩人氣質很像，相似度有80%至90%，賴清德認為這是個讚美，不過認為很可能與他是醫師出身，與主演《仁醫》的大澤隆夫相呼應。自此，賴清德長得像大澤隆夫這件事，也頻頻成為網路哏。

凌濤（右）被說像朴寶劍。（翻攝自臉書、IG）凌濤（右）被說像朴寶劍。（翻攝自臉書、IG）

◆凌濤像朴寶劍？

桃園市議員凌濤在政論節目的表現令人印象深刻，2022年投入議員選戰前，就曾被媒體以「藍營朴寶劍」形容，當時凌濤謙虛表示朴寶劍還是比較帥，表示不敢當。去年溫朗東吐槽凌濤：「你說你是桃園朴寶劍！你是朴寶劍嗎！」凌濤嚇得趕緊推辭：「我後來否定這樣的傳言，我差朴寶劍差太多，不要再用這個稱號。」讓全場來賓笑翻。

凌濤（右）在節目上稱自己與朴寶劍差太多，請大家別再用這個稱號。（翻攝自YouTube）凌濤（右）在節目上稱自己與朴寶劍差太多，請大家別再用這個稱號。（翻攝自YouTube）

黃國昌被網友稱像「BTS」防彈少年團的V、孔劉。（翻攝自臉書、IG）黃國昌被網友稱像「BTS」防彈少年團的V、孔劉。（翻攝自臉書、IG）

◆黃國昌像「BTS」防彈少年團的V？

民眾黨立委黃國昌近期也頻頻被說撞臉韓星，瘦身有成、換了韓系髮型之後，被網友稱很像孔劉，也有網友說他撞臉「BTS」防彈少年團的V，引發討論。黃國昌直呼：「差太遠了啦，我們政治工作者在自己的工作崗位上面，把自己工作做好，那演藝工作是另外一種不同的專業跟表現，那他們的工作表演對我個人而言是望塵莫及，根本沒有辦法相提並論，完全比不上。」

蔡易餘有「嘉義玄彬」的稱號。（翻攝自臉書、IG）蔡易餘有「嘉義玄彬」的稱號。（翻攝自臉書、IG）

◆蔡易餘是嘉義玄彬？

民進黨立委蔡易餘則是有「嘉義玄彬」的稱號，讓網友一頭霧水，原來高嘉瑜在2020年就曾經稱讚過蔡易餘年輕時像玄彬，只是現在像金正恩。蔡易餘健保卡上的年輕時期照片，確實有「87像」，不過蔡易餘受訪笑說：「不太可能啦，我大學的時土土俗俗，高嘉瑜記錯了，不過我那時候很苗條，差不多60幾公斤。」

林右昌因高中照太過帥氣，有「基隆三浦春馬」的稱號。（翻攝自臉書）林右昌因高中照太過帥氣，有「基隆三浦春馬」的稱號。（翻攝自臉書）

◆林右昌獲封基隆三浦春馬

儘管有不像的，但前民進黨秘書長林右昌年輕時還真的與三浦春馬有幾分相似，林右昌高中照在2019年意外曝光，立刻掀起網友熱烈討論，因為照片中的帥氣歐巴竟然是林右昌30多年前的模樣，網友還開玩笑說：「長這樣一定會當選！」林右昌當時受訪表示會努力瘦身，請大家給他3個月的時間減重，網友也虧他：「歲月真是把無情的刀。」

鄭運鵬（中）與兒子德德（左），右為妻子史秀玉。（翻攝自臉書）鄭運鵬（中）與兒子德德（左），右為妻子史秀玉。（翻攝自臉書）

◆番外篇，鄭運鵬兒子德德像車銀優爆紅

民進黨前立委鄭運鵬的兒子「德德」在2024年因陪爸爸車掃助選，超高顏值被大讚簡直是「台版車銀優」，立刻掀起廣大網友熱烈討論，短短幾天內，IG追蹤人數就超越爸爸鄭運鵬，甚至還接下多個代言，連鄭運鵬都自嘲是「鄭運鵬兒子的爸爸」，可見兒子比爸爸更受矚目。

