《影后》無緣情侶變「神仙夫妻」 楊貴媚被寵上天：真的像公主

〔記者李紹綾／台北報導〕楊貴媚、傅雷在影集《影后》飾演無緣戀人，兩人於公視+影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》再度合體，這回化身結婚多年的甜蜜夫妻檔。

楊貴媚一改以往堅毅形象，劇中搖身成為被老公寵愛的小女人。她笑言：「這次真的有感受到公主待遇！」但也直呼：「不夠過癮！劇情還沒進入王子與公主的幸福生活，世界就被迫分離了。」

請繼續往下閱讀...

楊貴媚（左）、傅雷在《就算一個人也可以好好的吃飯2》，於夫妻樹下感受到幸福氛圍。（公視+提供）

談到印象最深的一場戲，楊貴媚特別提到角色在「夫妻樹」下與「寵妻魔人」傅雷約會的橋段，彷彿真實感受到被幸福包圍。傅雷也分享拍攝當時的感動：「在一片綠油油的田中央，看見兩棵緊緊相依的夫妻樹。當地人說那是有名的夫妻樹，看起來那麼協調、平和、療癒。當下耳邊好像響起天籟之音，讓我感動不已。」

《就算一個人也可以好好的吃飯2》全新一季不只有一人獨享的靜謐時光，更有關於陪伴、告白與成長的多重戀愛篇章，邀請觀眾一起在餐桌上療癒孤單、打開心房。《好好吃飯2》第一部將於11月1日在公視+上線；第二部將於11月11日在公視+上線。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法