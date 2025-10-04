自由電子報
娛樂 日韓

SJ解散危機！利特、希澈後台互毆 BIGBANG見證仁川大戰

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓流天團「SUPER JUNIOR」今年迎來出道20週年，利特、銀赫及圭賢近期到《Running Man》宣傳，當集為歡慶《RM》開播15週年，成員都穿著15年前開播服裝慶祝，利特、銀赫、圭賢也穿著2005年出道當時的服裝來宣傳新歌，跳起新歌再現群舞魅力，完全是高水準的完美演出。

《Running Man》歡慶15週年，成員都穿著15年前服裝。（中天綜合台提供）《Running Man》歡慶15週年，成員都穿著15年前服裝。（中天綜合台提供）

池錫辰感嘆「SUPER JUNIOR」20年真的不簡單，成員也都沒有變化，但銀赫透露其實變化很多，起初因為人多，所以不那麼明顯，梁世燦也問利特現在都不吵架了吧？利特卻淡淡地說「就像是在錫哥和錫辰哥一樣，還是會吵」，銀赫則補充沒辦法像以前那樣打來打去，吵得很有戰鬥力，現在吵一下就沒力氣了。

「SUPER JUNIOR」成軍滿20週年，銀赫（左起）、圭賢、利特到《Running Man》宣傳新專輯。（中天綜合台提供）「SUPER JUNIOR」成軍滿20週年，銀赫（左起）、圭賢、利特到《Running Man》宣傳新專輯。（中天綜合台提供）

節目中，也回到了「SUPER JUNIOR」充滿回憶的攝影棚，是他們第一次拿第一名的地方，連製作單位安排的休息室，是三人以前打架過的地方，利特笑說，頒獎典禮結束後，搜尋關鍵字第一名是「銀赫被排擠」，之後聊起利特與希澈的「仁川大戰」事件，利特澄清，現在兩人感情非常好。這場差點讓SJ解散的「仁川大戰」在2010年8月爆發，利特與希澈吵到揮拳、互抓衣領，成員、經紀人及警衛都來勸架，兩人直到要上台前才停手，利特透露，連BIGBANG、SE7EN及SG Wannabe的李碩薰都來看熱鬧。

SUPER JUNIOR銀赫是團內臭手代表，節目中與劉在錫、池錫辰爭奪第一。（中天綜合台提供）SUPER JUNIOR銀赫是團內臭手代表，節目中與劉在錫、池錫辰爭奪第一。（中天綜合台提供）

當天攝影棚出現熟悉的「經典肥皂水斜坡」大型布景，圭賢開心說這真的是早期的綜藝，遊戲過程，先爬上肥皂水斜坡並貼上名牌的隊伍就能獲勝，「SUPER JUNIOR」即使是偶像歌手，但玩起遊戲卻綜藝感十足。利特為了贏得勝利，除了幫隊友宋智孝擺脫敵隊糾纏，更是拚命對戰金鍾國，先是環抱他的小腿，發現沒用後用腳推也推不動，之後更賭上性命撕下金鍾國名牌丟出去，過程笑料百出。

SUPER JUNIOR利特回憶起過往吵架點滴，笑說現在還是會吵，但感情依舊好。（中天綜合台提供）SUPER JUNIOR利特回憶起過往吵架點滴，笑說現在還是會吵，但感情依舊好。（中天綜合台提供）

最後一個遊戲是眾人可以賭上R幣力搏翻盤，第一輪遊戲銀赫下注比《RM》成員更為大膽，每次都放手一搏，最後一局更是直接梭哈，銀赫表示，反正都參加遊戲了，不是大賺就是大賠啊，要賭就要賭大的。然而第二輪遊戲要猜出誰會讓海盜桶大叔跳出來，或是插入劍數是單數還雙數，常是臭手的劉在錫與池錫辰呼聲很高，銀赫也跳出來自稱是「SUPER JUNIOR」的臭手，臭手爭霸戰的內容就在明天（5日）晚間6點中天綜合台《Running Man》。

