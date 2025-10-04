自由電子報
娛樂 音樂

意外發現香蕉妙用！梁舒涵每天跑步5公里 感覺「變寬變順變大」了

〔記者張釔泠／台北報導〕梁舒涵近日推出全新單曲《愛的超櫻樹》，以粉嫩櫻花為主題，笑說在錄音時，腦中是想像著在「九公尺巨櫻下玩樂」的夢幻畫面，還在錄音過程中意外發現「香蕉」對她格外重要，「當體力不支或喉嚨狀況不佳時，吃香蕉特別有用，而且這個現象只在錄音室才有效！」她笑說連製作人都知道這個秘訣，因此每次錄音都會特別準備好香蕉，讓錄音室與香蕉形成了一種獨特的連結。

梁舒涵推出新單曲《愛的超櫻樹》。（寬寬整合提供）梁舒涵推出新單曲《愛的超櫻樹》。（寬寬整合提供）

除了音樂，梁舒涵也養成規律運動習慣。近兩年她固定每天跑步5到8公里，錄音前還會特地去跑步當作暖身與開嗓。她分享跑步所帶來的轉變：「覺得聲帶變寬了，氣也更順暢，真假音轉換或需要拉長音的時候，好像喉嚨更大了。」這樣的持續練習，讓她在演唱上有顯著的提升。

梁舒涵自曝錄音室與香蕉的秘密。（寬寬整合提供）梁舒涵自曝錄音室與香蕉的秘密。（寬寬整合提供）

談到音樂方向，梁舒涵過去多演唱大型慶典活動歌曲為主，但她坦言心中始終想挑戰更多元的曲風。「除了熱鬧喜慶的作品，我也很想嘗試小清新或抒情的歌曲，甚至希望能唱出陪伴感，讓聽眾在深夜獨處時，聽到我的歌就能覺得我在身邊陪伴她。」

梁舒涵近年來每天跑步5公里。（寬寬整合提供）梁舒涵近年來每天跑步5公里。（寬寬整合提供）

身為專業行腳類主持人，過去足跡遍及泰國、越南、馬來西亞、日本、韓國、西班牙、英國、義大利等地。她透露將計畫與同學前往冰島追極光，並將這趟旅程視為送給自己的生日禮物。「極光必須在空曠、無塵、無光害的環境才有機會看到，我想透過旅行提醒自己眼界要更開闊，不要受到世俗的限制，勇敢追逐沒有框架的未來，讓自己有無限的可能。」

