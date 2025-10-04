自由電子報
娛樂 電視

劉品言不要看！連晨翔靠眼神狂撩妹 同劇女星認了被電到：很難不心動

〔記者李紹綾／台北報導〕連晨翔在公視+影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》飾演幽默又魅力十足的超人氣帥哥作家，與李玲葦在民宿裡意外展開一段曖昧攻防戰。面對戲中層出不窮的撩人橋段，已升格為人夫的連晨翔也笑說：「一開始其實有點小彆扭啦！」

連晨翔（左）在《就算一個人也可以好好的吃飯2》讓李玲葦心動不已。（公視+提供）連晨翔（左）在《就算一個人也可以好好的吃飯2》讓李玲葦心動不已。（公視+提供）

連晨翔認為角色「葛利路」和自己有些相似：「有時候我也會用幽默化解尷尬，但常常講完笑話發現大家都沒get到。」這次他沒有特別參考其他作品，而是與導演反覆討論角色，發展出屬於葛利路的「溫柔系幽默感」。為了呈現角色的撩人氣質，他與李玲葦及導演共同討論，如何用更自然、不誇張的方式傳達情感，他打趣說：「畢竟台詞不多，只能靠眼神和小動作慢慢說服觀眾。」

連晨翔在《就算一個人也可以好好的吃飯2》，飾演才華洋溢又極具幽默感的帥哥作家「葛利路」。（公視+提供）連晨翔在《就算一個人也可以好好的吃飯2》，飾演才華洋溢又極具幽默感的帥哥作家「葛利路」。（公視+提供）

面對劇中「偶像作家」般的葛利路，李玲葦笑說角色「艾蜜莉」一開始難免小鹿亂撞，「對方才華洋溢，又熱情相待，很難不心動吧？」她坦言，現實中若遇到心目中的偶像，「還是會有點小笨拙」。雖然容易欣賞別人，但她能清楚分辨喜歡與愛情的不同；就算遇到撩功一流的男生，也能保持理性，「我的喜好非常分明，如果不喜歡就不會接招啦！」

連晨翔（右）在《就算一個人也可以好好的吃飯2》飾演作家，與李玲葦（左）的角色有許多深刻交集。（公視+提供）連晨翔（右）在《就算一個人也可以好好的吃飯2》飾演作家，與李玲葦（左）的角色有許多深刻交集。（公視+提供）

《就算一個人也可以好好的吃飯2》全新一季不只有獨享的靜謐時光，還有關於陪伴、告白與成長的多重戀愛篇章，邀請觀眾在餐桌上療癒孤單、打開心房。《好好吃飯2》第一部將於11月1日在公視+上線，第二部則於11月11日上線。

body

