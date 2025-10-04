吹牛老爹賣淫罪成立被判4年多！寫信求情還哭著道歉都沒用

〔記者許世穎／綜合報導〕美國知名饒舌歌手「吹牛老爹」（Puff Daddy，本名尚恩康布斯 Sean Combs）因涉及賣淫相關指控，於當地時間週五（3日）正式被判處4年2個月徒刑。

法官在宣判時嚴詞斥責康布斯多年來對女性的虐待與剝削行為，強調「必須施以具實質意義的刑期，以向施暴者與受害者傳達明確訊息─對女性的剝削與暴力，將面臨真實的懲責」。

在量刑前夕，吹牛老爹還親筆寫信懇求法官從輕發落，稱自己在這起刑事案件中受到了「深刻的教訓」，並承諾「永遠不再犯罪」。「這是我人生中最艱難的兩年，對於如今的現實與處境，我除了自己沒有任何人可責怪。」他在信中寫道。

吹牛老爹被判處4年2個月徒刑。（法新社）

吹牛老爹今夏經歷為期八週的審判後，最終被判無罪於性交易與共謀勒索兩項重罪，但兩項「運輸以從事賣淫」罪名成立。指控內容涉及他與多名前女友及受雇男伴參與的藥物性派對，俗稱「freak-offs」或「hotel nights」。

吹牛老爹也在法庭上向歌手前女友凱西溫德拉哽咽說道，「我想親自向溫德拉道歉，為我對她造成的所有精神和身體上的傷害」，同時也對另一名化名「珍」的女性表示，並不是有意傷害對方，「很抱歉把妳捲進爛攤子。」

「我一生犯過許多錯，但如今我不再逃避。」他在信中表示，「我對自己造成的傷害深感抱歉，但我明白『對不起』這兩個字永遠不足以撫平過去的痛苦。」他又補充：「今天，我謙卑地懇求您再給我一次機會。」這是他首次就此案發表正式聲明。但很顯然法官不被買賬。

