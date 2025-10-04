吳宗憲親送性感「粉紅比基尼」！白冰冰喊收視破4穿上街

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持民視《超級冰冰Show》傳出國際喜訊，入圍亞洲電視大獎最佳娛樂節目主持人，讓白冰冰、陽帆開心的說「被國際看到」。本週適逢中秋連假，特別企劃「中秋月圓經典金曲串燒」，邀請到吳宗憲來到節目，一首《月亮代表我的心》難得深情演唱，感動現場所有人。

吳宗憲（中）送白冰冰粉紅比基尼。（民視提供）

錄影當日吳宗憲特別準備了「前面兩條後面一條線」的粉紅色比基尼送給私交甚篤的白冰冰，祝賀她節目收視創佳績，收視「誰人甲我比」，超火辣尺度比基尼讓白冰冰笑翻。

吳宗憲在節目上帶來多首歌曲。（民視提供）

吳宗憲（右起）送白冰冰粉紅比基尼，陽帆看呆。（民視提供）

陽帆在一旁忍不住拉來拉去研究這到底怎麼穿，白冰冰更是發下豪語如果收視破4要穿去迪化街走一圈，還邀請吳宗憲親自來為她穿上，讓吳宗憲嚇得只能回說那收視破4，包緊緊穿四角褲會不會比較好？但吳宗憲也大讚白冰冰是演藝圈公務員，看到她開心努力做節目很佩服。

吳宗憲節目上帶來經典歌曲《是不是這樣的夜晚你才會這樣的想起我》穿插演唱《浪子回頭》，並與麗小花帶來《屋頂》，麗小花說7年前在電視節目參加歌唱比賽，當時的吳宗憲就是評審之一，今天算是跟偶像合唱圓夢。

