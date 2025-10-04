阿信有交代！魏嘉瑩開唱150分鐘 丁噹現場應援傻眼了

〔記者張釔泠／台北報導〕「小魏」魏嘉瑩昨晚在Legacy TERA展開「我要把眼淚當汽水」演唱會首場演出，老師哥阿信擔任演出製作人，150分鐘、近30首曲目唱好唱滿。演唱會不僅與好友「小V」郁采真同台，還邀請到丁噹作為演唱會嘉賓，丁噹幽默地說：「今天我是有接到任務來的，因為信哥（阿信）趕去高雄犀利趴，所以讓我來看現場幫小魏加油，然後一開場就發現：不用加油，今天現場的觀眾超嗨～現在我有點心生嫉妒了。」

小魏「我要把眼淚當汽水」演唱會邀丁噹擔任嘉賓。（相映音樂提供）

演唱會以快樂奔放的《飛》開場，小魏穿著賽車外套站在金龜車上帥氣現身，第一首歌就成功帶起高潮，首次在Legacy TERA演出，以全新的編制、更完整的情緒起伏歌單安排呈現給現場的觀眾，連唱五首歌後，小魏問候台下觀眾，尖叫聲畢小魏立刻說：「很久沒有開這樣的專場了，這個尖叫聲有感受到猛獸的力道，謝謝你們來。」

小魏與丁噹帶來三首歌。（相映音樂提供）

丁噹與小魏合作《我很好》，接著又合唱《手掌心》，讓台下觀眾沈醉其中，小魏透露：「我們在生活中很難得會見到像噹姊這麼完美的人。之前在上節目時，不一定是同一個節目，在後台遇到，我發現噹姊都會注意我的動態，那些小小的活動什麼的，然後她就會問我『最近累不累啊？要加油啊～』我每次聽到都覺得好感動哦～所以噹姊在我心中就是一個很完美的人。」丁噹道謝完之後，小魏立刻說要送她一首《你不必無時無刻維持完美的笑容》，「雖然是我要送你的，但是我想要請你『唱』。我覺得你唱一定很好聽。」成功加碼與丁噹一起合唱。

小魏「我要把眼淚當汽水」演唱會起跑。（相映音樂提供）

小魏的演唱會將金龜車開上Legacy TERA。（相映音樂提供）

演唱會近尾聲時，小魏感性的表示：「謝謝大家，蠻久沒有開這樣的專場演唱會，很擔心會不會很久沒見面、生疏了，熱情就會減少，但今天謝謝你們來。」最後在《喜歡我吧》大合唱中圓滿結束演唱會。會後也公布此次巡演的第二場將於12/28於台中舉行， 活動詳情請洽小魏魏嘉瑩官方社群。

