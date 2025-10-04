自由電子報
娛樂 電視

胡瓜接國慶表演認三天睡不著！同場白冰冰反應曝光

〔記者林欣穎／台北報導〕國慶晚會今年將於台中舉辦，找來胡瓜、白冰冰、陽帆、葉璦菱等大咖表演，其中胡瓜上半年才完成台北、台中共4場「鑽石舞台之夜」，最近又在華視開新節目，加上手上的主持與網路節目每天行程滿檔，胡瓜也透露接下雙十晚會的契機。

胡瓜行程滿檔，仍為了國慶晚會全力以赴。（三立提供）胡瓜行程滿檔，仍為了國慶晚會全力以赴。（三立提供）

胡瓜表示，其實雙十晚會當天，原本早早排定到澳門出外景，但主辦單位不斷拜託，一週內打了幾十通電話給他，說明今年雙十晚會有一段主題設計是「台灣味」，要呈現台灣電視史上「戲劇」及「綜藝」的經典輝煌時代，胡瓜覺得這段演出很有意義，盛情難卻下提前協調錄製外景時間，在9日當天會趕到台中圓滿劇場跟民眾們一起歡慶雙十節。

胡瓜說他答應雙十晚會演出後，竟然三天睡不著，「要做就要做到最好，每天都在構思表演橋段」，據了解，這次演出胡瓜將難得開金嗓，會演唱個人最經典之作，另外說學逗唱的橋段一直是觀眾最期待的，瓜哥說，雙十晚會的「台灣味」經典秀還有陽帆、林俊逸、葉璦菱及孔鏘大樂隊等，成員都是老搭檔了，默契十足。

國慶晚會10/9（四）晚上6點半，在台中圓滿劇場熱鬧登場，表演卡司陣容豐富。（三立提供）國慶晚會10/9（四）晚上6點半，在台中圓滿劇場熱鬧登場，表演卡司陣容豐富。（三立提供）

胡瓜賣關子說，其實晚會請到一位「封麥」30年超級巨星作為當天彩蛋嘉賓，屆時大家一定會瘋狂尖叫；被問到跟白冰冰將在國慶同台，瓜哥說:「我跟冰冰真的沒事，而且這次雙十晚會不是請我當主持人啊，大家各自都有負責的表演內容，但我會在後台跟冰冰姐打招呼」。

白冰冰將在國慶晚宴上擔任壓軸。（三立提供）白冰冰將在國慶晚宴上擔任壓軸。（三立提供）

今年的國慶晚會10/9（四）晚上6點半在台中圓滿劇場熱鬧登場，卡司陣容有：胡瓜、白冰冰、玖壹壹、陽帆、葉璦菱、林俊逸、羅文裕、舞思愛、台中少年兒童合唱團、血肉果汁機、ADOGA阿逗仔、臺灣特技團、震樂堂、戊己劇團、九天民俗技藝團、台中市交響樂團、青年高中表演藝術科、退儀邦共同演出。

