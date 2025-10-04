自由電子報
娛樂 音樂

私下愛好全曝光！田亞霍進軍Twitch 憂家中地位不保

〔記者張釔泠／台北報導〕「搖滾女王」林曉培領軍歌壇帥哥陳謙文、田亞霍及師弟郭家瑋等15位音樂人齊聚誠品生活新店 2歲生日趴，成為最強「祝壽團」，被鮮肉創作歌手圍繞的林曉培也直呼「挖到寶」。

田亞霍成「斜槓二寶爸」依舊寵粉。（杰思國際娛樂提供）田亞霍成「斜槓二寶爸」依舊寵粉。（杰思國際娛樂提供）

「JSJ 杰思國際娛樂」攜手「誠品生活新店」舉辦「黑盒大歌廳，杰思HIGH唱」限定企劃，一舉邀請樂壇15位歌手齊聚一堂獻唱，林曉培火力全開，一連演唱《心動》等經典歌曲，更讓在場後輩秒變粉絲模式合唱，與許多新生代歌手相見歡的她笑說：「遇到很多很不一樣的藝人朋友，新一代的歌手，所以感覺有挖到寶。」

她對同場演出的新生代歌手 NIO 特別讚譽有加，「他迷幻又新潮的音樂風格，與他獨特的成長背景密不可分，造就了極具魅力的律動感。」提及近期音樂計畫，林曉培透露近期全心投入創作，「在做新的音樂、寫歌詞，大家可以多多期待新作品新消息。」

陳謙文重返專場舞台感動開唱。（杰思國際娛樂提供）陳謙文重返專場舞台感動開唱。（杰思國際娛樂提供）

田亞霍變身「斜槓二寶爸」後超級忙碌，甚至在開唱前一天還幫粉絲證婚，他笑說：「很巧的是，這對新人竟然結婚隔天出現在現場，真的很替他們開心！」田亞霍透露最近最想帶孩子去韓國的「愛寶樂園」，兩個兒子迷上了《獵魔女團》，「他們已經看了四遍，看不膩！身為爸爸的我感覺在家中的地位受動搖！」坦言現在的出遊行程都以孩子為主，從先前「密室逃脫」轉向親子樂園，滿滿父愛藏不住。

田亞霍也預告將進軍 Twitch 平台，開啟直播人生，內容包括音樂製作、遊戲實況、德州撲克等，甚至可能開設音樂小單元邀請好友參與。他笑說：「我私下超愛打電動，尤其是戰棋類策略遊戲，直播會看到我不一樣的一面。」

林曉培獻唱《心動》圈粉後輩。（杰思國際娛樂提供）林曉培獻唱《心動》圈粉後輩。（杰思國際娛樂提供）

創作歌手兼戲劇男神陳謙文特別演唱新歌與自己主演的戲劇原聲帶插曲，此次場地正好是他去年舉辦個人專場的地點，重返現場讓他感性表示：「再次踏上這個舞台，有不一樣的感受，尤其當《微笑的力量》響起時，粉絲一起唱真的很感動，大家都沒忘記這部戲，也沒忘記這首歌。」 郭家瑋則喊話向伍佰看齊：「把麥克風交給觀眾是最感動的事。」他預告年底將陸續推出個人創作，並於11月23日舉辦專場活動。

點圖放大body

