娛樂 電視

龍千玉22歲隱婚生子！首曝喪女真相 「不是輕生」揭遺言

〔記者林欣穎／台北報導〕鄭弘儀主持三立新聞台《話時代人物》，最新一集邀來出道超過40年的台語歌壇天后龍千玉，龍千玉在節目中開金嗓，現場演唱家喻戶曉招牌歌曲《不如甭熟悉》，演唱完畢也忍不住為自己開心鼓掌，龍千玉說已經很久沒唱這首歌，她也首次談到女兒離世真相，「她不是輕生，是意外，我比較能放下」，談到這段往事幾度哽咽，還特別向主持人鄭弘儀致謝表示，「這是我第一次在節目講的，謝謝你們給我這個機會」。

龍千玉（右）罕見在節目上吐露愛女離世真相。（三立提供）龍千玉（右）罕見在節目上吐露愛女離世真相。（三立提供）

龍千玉私生活向來低調，她過去曾與曹西平的三哥曹南平曾有過一段婚姻，兩人結婚7年離婚，育有一子一女。而約在12年前她經歷喪女之痛，她也在節目上透露，女兒是在她生日前一天離世，原本女兒在兩人午餐時，計劃著隔天如何幫媽媽慶生，沒料到午覺醒來不久接到噩耗，「那時新聞很大，說她是輕生，我沒辦法接受輕生這兩個字」。

龍千玉說女兒樂觀開朗、很孝順、很愛做志工怎麼可能輕生，「我收到法院通知說她是意外走的，因為死亡原因一定要寫明」，但是那個意外，報紙登出來很小，我真的沒辦法接受」，龍千玉詢問女兒男友，得知女兒洗澡後，從浴室到客廳撞到門檻，跌倒趴地頭朝地面窒息三五分鐘，人醒不了就離開了，「最起碼我知道她不是不要媽媽了，也不是放棄自己了，我就比較能夠不會那麼痛苦」。龍千玉強忍悲痛說「這是我第一次在節目講的，謝謝你們給我這個機會」。

鄭弘儀（左）節目來賓邀來龍千玉。（三立提供）鄭弘儀（左）節目來賓邀來龍千玉。（三立提供）

在訪談中，龍千玉也駁斥當時部分媒體報導所謂「留下遺言」的傳聞，主持人鄭弘儀問「我看新聞是說，她好像有留幾句話給妳，說什麼媽媽不要管我」，龍千玉語氣堅定地回應「其實沒有那些，根本沒有那些」，龍千玉說，女兒從十幾歲起，就會和她討論身後事，甚至對她說「媽媽我們都要寫遺囑」，所謂的遺囑是更早之前就寫的，當時龍千玉每天以淚洗面、沒有辦法工作，「有想說，不然這樣就好了，唱到這就好了」，龍千玉清楚記得時隔九個月某個晚上失眠，竟發現她的母親半夜獨坐客廳，老人家的愁容和白髮，看在眼裡的龍千玉想到，自己也是人家的女兒，才有了悲傷轉念的感悟，但她也起念往後要少唱男女愛情，多唱勵志歌曲。

龍千玉一拿到國中畢業證書，就離家到台北闖蕩歌壇，父親從大力反對，到為了幫女兒圓夢，親自請託鳳飛飛提攜，進而得到音樂大師黃敏、為龍千玉歌唱啟蒙的故事，龍千玉在節目中分享，也聊到她22歲年輕早婚、離婚的往事，還有為了事業隱婚藏子女、直到事實曝光後的心路歷程，更多內容將在明（5）日晚間八點播出。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

