娛樂 電視

于朦朧傳潛規則虐殺！大咖女星驚爆「中國演藝圈」內幕：男女都跑不掉

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧身亡，引發外界揣測，不僅傳出被設局的陰謀論，也再度勾起外界對中國演藝圈「潛規則」的關注。李芳雯曾因性感形象被封為「內衣皇后」，她過去就在節目上直言，潛規則在當地確實存在，且無論男女演員都難以倖免。

李芳雯在節目中談到過往見到的中國潛規則。（翻攝自YT）李芳雯在節目中談到過往見到的中國潛規則。（翻攝自YT）

李芳雯透露自己到中國發展後，便從相關人士口中聽到直白的話：「我有兩個規則，一個是陪睡，一個是陪喝，你要選哪一個？」她當場選擇「陪喝」，苦笑稱「頂多喝到吐」，但至少不用被侵犯。

她進一步解釋中國拍戲開鏡時，投資方往往會舉辦酒局，不論男演員或女演員都要到場應酬，「就算拍戲很累，也得出席喝幾杯，因為這是給金主面子。」

李芳雯在節目中談到曾被經紀人要求陪睡。（翻攝自YT）李芳雯在節目中談到曾被經紀人要求陪睡。（翻攝自YT）

不過，光是喝酒並不能避免被「進一步要求」。李芳雯回憶有次在聚會上，一名四十多歲的知名經紀人酒後直接邀她到房間過夜，還承諾「下部戲就捧妳」。她當場冷回：「你有沒有搞錯？要真要靠睡，也該是老闆，不是你。」果斷拒絕後，她之後在場合都會設法避開對方，以免再遭騷擾。

主持人吳宗憲當時感嘆，李芳雯因外型出眾才會遇到這種困擾，不過她強調在中國演藝圈不分男女、外貌條件，幾乎人人都可能遇上相同的情況。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

