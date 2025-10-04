東洋I級乳神被壓奶照震撼流出！寫真集首次「露Ｏ」解禁

〔娛樂頻道／綜合報導〕人氣品牌 Onederfour萬德佛獨家邀請有「I罩杯東洋乳神」之稱的天木純，舉辦台灣唯一場 Birthday Party X 寫真集簽書會。活動特別以「公主Birthday Party」為主題，象徵純愛與夢幻的氛圍全面升級，現場將化身專屬於粉絲的童話舞台。天木純更準備了前所未有的驚喜：挑戰中文歌獻聲，邀請粉絲穿上西裝赴宴，與她一同共度生日派對。

東洋乳神天木純將來台舉辦唯一場生日見面會。（Onederfour萬德佛提供）

天木純以255萬粉絲追隨的社群影響力，長年穩坐日本寫真圈的代表人物。她以清純可愛的童顏與惹火的傲人身材形成鮮明對比，始終讓人無法抗拒。這次帶著全新寫真集《あまぽち》來到台灣，她動情地說：「裡面裝滿了我現在的全部，既超級可愛又性感，是一本非常貪心的作品。希望大家翻開每一頁時都能心跳加速，不要眨眼地欣賞。」

請繼續往下閱讀...

天木純寫真集照片流出，畫面超震撼。（Onederfour萬德佛提供）

天木純也分享拍攝幕後的趣事：「當時現場有一隻很大的熊娃娃，我靈機一動用它來做『手遮』的表現，結果意外誕生了全新的氛圍，最後還被選為封面！」她更大方透露，這本作品中更首次解禁「露點」的尺度突破，笑著直言：「我想，這應該就是大家最期待的部分吧？」

談及台灣，天木純表示：「來過幾次台灣，每次都被粉絲的熱情和細膩感動。大家總是一次又一次來到我的攤位，讓我感受到滿滿的愛。」她還回憶起曾推出的「求婚姿勢合照」特典：「每次拍攝時，我都忍不住怦然心動。」

東洋乳神天木純擁有I級巨乳。（Onederfour萬德佛提供）

除了與粉絲深情互動外，天木純也笑說自己對台灣的美食念念不忘：「特別想吃刈包、地瓜球、小籠包，還有火鍋！地瓜球的甜甜QQ口感，讓我完全停不下來，就像台灣粉絲的熱情一樣，令人難以忘懷。」她也許下心願，希望能抽空造訪九份，感受在地的人文氛圍。

走過12年的出道歷程，天木純今年將迎來30歲，依然保持著「純愛公主」的奇蹟身材與明亮笑容。她展望未來：「接下來，我會以剪短髮後的全新形象，繼續在寫真、綜藝、演技、SNS等不同領域挑戰更多可能。希望能持續守候，直到每一份作品送達到大家的手中，並親眼看見粉絲的反應。」

天木純台灣唯一一場Birthday Party X 寫真集簽書會活動資訊

日期：2025/10/25（六）～ 10/26（日）

信徒搶先購：10/8（三）12:00 PM

正式售票：10/9（四）12:00 PM

活動地點：（購買並取票成功將會發送詳細地點至JKTALK）

購票請洽JKFACE

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法