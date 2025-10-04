自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Ryu爆家暴醜聞！中國女畫家揭「離婚黑幕」 控與Yuma藕斷絲連

〔記者邱奕欽／台北報導〕馬來西亞籍YouTuber「Ryu」再爆醜聞，與前妻Yuma爆出雙雙出軌、婚姻破裂後，認愛中國籍女畫家秦思靜，未料女畫家近日揭露內幕，不僅控訴他曾對自己家暴，還直言Ryu與Yuma離婚後依舊「藕斷絲連」。她公開指出，Ryu每個月仍固定給前妻一筆錢，甚至在財產分配過程中出現「車子與金錢歸屬爭議」，讓她直呼「真的不理解」。

Ryu（右）遭中國女畫家（左）控家暴、與Yuma藕斷絲連。（照片經馬賽克處理，翻攝自IG）Ryu（右）遭中國女畫家（左）控家暴、與Yuma藕斷絲連。（照片經馬賽克處理，翻攝自IG）

回顧這段婚姻風波，Ryu與Yuma婚姻破裂後，雙方協議將房子與車子一併賣掉平分。但秦思靜爆料，雖然房子確實售出，車子卻被Yuma直接拿走，價值高達150萬台幣，卻未如協議分配，她更透露Ryu曾先匯給Yuma一大筆「房貸金」，對方承諾日後會退還，但隨後竟演變成「每月固定給錢」。秦思靜痛批，Ryu只想快快離婚、沒有堅持立場，讓她難以接受。

對此，秦思靜多次質問Ryu為何要違背原本的分配協議，卻得到「她說要就給她了」的回應。她怒指，光是那輛二手車就應該至少返還70多萬，「但Ryu寧可認賠」，甚至拒絕再向Yuma討錢。消息曝光後，網友紛紛留言痛斥Ryu「優柔寡斷」、「不負責任」，更有人質疑他在感情與財務問題上「兩頭討好」，爭議持續延燒。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中