Ryu爆家暴醜聞！中國女畫家揭「離婚黑幕」 控與Yuma藕斷絲連

〔記者邱奕欽／台北報導〕馬來西亞籍YouTuber「Ryu」再爆醜聞，與前妻Yuma爆出雙雙出軌、婚姻破裂後，認愛中國籍女畫家秦思靜，未料女畫家近日揭露內幕，不僅控訴他曾對自己家暴，還直言Ryu與Yuma離婚後依舊「藕斷絲連」。她公開指出，Ryu每個月仍固定給前妻一筆錢，甚至在財產分配過程中出現「車子與金錢歸屬爭議」，讓她直呼「真的不理解」。

Ryu（右）遭中國女畫家（左）控家暴、與Yuma藕斷絲連。（照片經馬賽克處理，翻攝自IG）

回顧這段婚姻風波，Ryu與Yuma婚姻破裂後，雙方協議將房子與車子一併賣掉平分。但秦思靜爆料，雖然房子確實售出，車子卻被Yuma直接拿走，價值高達150萬台幣，卻未如協議分配，她更透露Ryu曾先匯給Yuma一大筆「房貸金」，對方承諾日後會退還，但隨後竟演變成「每月固定給錢」。秦思靜痛批，Ryu只想快快離婚、沒有堅持立場，讓她難以接受。

對此，秦思靜多次質問Ryu為何要違背原本的分配協議，卻得到「她說要就給她了」的回應。她怒指，光是那輛二手車就應該至少返還70多萬，「但Ryu寧可認賠」，甚至拒絕再向Yuma討錢。消息曝光後，網友紛紛留言痛斥Ryu「優柔寡斷」、「不負責任」，更有人質疑他在感情與財務問題上「兩頭討好」，爭議持續延燒。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

