自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

超神秘樂團「不做線上宣傳」！最新動向曝光 同場日本傳奇人物嗨翻公館

〔記者張釔泠／台北報導〕第六屆「秋OUT音樂節」即將於11日、12日雙十連假登場，場地橫跨公館區域共八大舞台，並設有付費舞台與免費舞台更首度推出「專場票」，讓只想看單一演出的樂迷也能購票參與，享受75 分鐘的專場規格舞台，四場壓軸專場門票包括 Cornelius（小山田圭吾）、9m88、VOOID、Green!Eyes，皆可單獨購買。

Cornelius相隔7年2度來台。（PIPE Live Music提供）Cornelius相隔7年2度來台。（PIPE Live Music提供）

「秋OUT音樂節」10/11 「秋水舞台」壓軸專場將由成軍於2016年、由洪申豪領軍的 VOOID 打頭陣。VOOID 是不少獨立樂迷心中的神級樂團，作風低調，從去年起幾乎不在網路上刊登資訊、不做線上宣傳，改以實體海報張貼、口碑相傳的方式推廣，每回專場都引發搶票熱潮秒殺，他們將完整演繹新專輯《Vooid（2025）》全曲目。

10/11 另一個大舞台「秋月舞台」壓軸專場演出則邀請到日本澀谷系傳奇人物 Cornelius（小山田圭吾），睽違七年重返台灣二度開唱的他，透露這次的演出將是一套「從舊作到新作都涵蓋的歌單」，橫跨三十年的音樂生涯，並夥同 The Cornelius Group 帶來「世界級視聽標竿」的沉浸 Live 演出。

VOOID新專輯全曲目演出。（PIPE Live Music提供）VOOID新專輯全曲目演出。（PIPE Live Music提供）

10/12 「秋水舞台」壓軸專場，由知名製作人王昱辰（老王）所領軍的樂團 Green!Eyes 帶來成團二十年以來首次八人大編制的黃金陣容，成員包括薩克斯風謝明諺 、鼓手鳥人等，更將邀請曾獲金曲入圍、金音獎項肯定的仙氣創作女聲擔任嘉賓，呈現《Stigma》、《Glossolalia》兩張專輯的完整曲目。

10/12 「秋月舞台」壓軸專場演出為 9m88 ，她甫發行受爵士樂啟發的特別企劃《暫時集合 2》EP，導聽影像中，9m88 置身私密空間聆聽黑膠、品嚐紅酒、恰好與她即將參演的主題——「來我的房間聽音樂」不謀而合。

「秋OUT音樂節」今年祭出「專場票」。（PIPE Live Music提供）「秋OUT音樂節」今年祭出「專場票」。（PIPE Live Music提供）

這次「秋OUT音樂節」把舞台打造成多元家居空間，包括「美式休閒風獨棟民宿」、「明亮暖色系小客廳」、「綠意植栽戶外露台」等，9m88 也難得透露自己的房間特色：「有好幾個抱睡娃娃，搭配最近迷上的燈具，睡前必搭配ambient音樂。」此外，她也邀請 IG 帳號同樣帶有「8」的神秘女聲嘉賓同台，兩個88加乘帶給樂迷驚喜。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中