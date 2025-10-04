超神秘樂團「不做線上宣傳」！最新動向曝光 同場日本傳奇人物嗨翻公館

〔記者張釔泠／台北報導〕第六屆「秋OUT音樂節」即將於11日、12日雙十連假登場，場地橫跨公館區域共八大舞台，並設有付費舞台與免費舞台更首度推出「專場票」，讓只想看單一演出的樂迷也能購票參與，享受75 分鐘的專場規格舞台，四場壓軸專場門票包括 Cornelius（小山田圭吾）、9m88、VOOID、Green!Eyes，皆可單獨購買。

Cornelius相隔7年2度來台。（PIPE Live Music提供）

「秋OUT音樂節」10/11 「秋水舞台」壓軸專場將由成軍於2016年、由洪申豪領軍的 VOOID 打頭陣。VOOID 是不少獨立樂迷心中的神級樂團，作風低調，從去年起幾乎不在網路上刊登資訊、不做線上宣傳，改以實體海報張貼、口碑相傳的方式推廣，每回專場都引發搶票熱潮秒殺，他們將完整演繹新專輯《Vooid（2025）》全曲目。

請繼續往下閱讀...

10/11 另一個大舞台「秋月舞台」壓軸專場演出則邀請到日本澀谷系傳奇人物 Cornelius（小山田圭吾），睽違七年重返台灣二度開唱的他，透露這次的演出將是一套「從舊作到新作都涵蓋的歌單」，橫跨三十年的音樂生涯，並夥同 The Cornelius Group 帶來「世界級視聽標竿」的沉浸 Live 演出。

VOOID新專輯全曲目演出。（PIPE Live Music提供）

10/12 「秋水舞台」壓軸專場，由知名製作人王昱辰（老王）所領軍的樂團 Green!Eyes 帶來成團二十年以來首次八人大編制的黃金陣容，成員包括薩克斯風謝明諺 、鼓手鳥人等，更將邀請曾獲金曲入圍、金音獎項肯定的仙氣創作女聲擔任嘉賓，呈現《Stigma》、《Glossolalia》兩張專輯的完整曲目。

10/12 「秋月舞台」壓軸專場演出為 9m88 ，她甫發行受爵士樂啟發的特別企劃《暫時集合 2》EP，導聽影像中，9m88 置身私密空間聆聽黑膠、品嚐紅酒、恰好與她即將參演的主題——「來我的房間聽音樂」不謀而合。

「秋OUT音樂節」今年祭出「專場票」。（PIPE Live Music提供）

這次「秋OUT音樂節」把舞台打造成多元家居空間，包括「美式休閒風獨棟民宿」、「明亮暖色系小客廳」、「綠意植栽戶外露台」等，9m88 也難得透露自己的房間特色：「有好幾個抱睡娃娃，搭配最近迷上的燈具，睡前必搭配ambient音樂。」此外，她也邀請 IG 帳號同樣帶有「8」的神秘女聲嘉賓同台，兩個88加乘帶給樂迷驚喜。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法