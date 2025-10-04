試管一次就中！陳澤耀當爸心疼愛妻 找許光漢當乾爹「我先問他」

〔記者廖俐惠／台北報導〕34歲的馬來西亞男星陳澤耀前年與吳慷仁在電影《富都青年》飾演兄弟獲得關注，今年則在《他年她日》飾演許光漢的弟弟，獲封「國民弟弟」稱號。暌違9個月來台宣傳，陳澤耀受訪向媒體分享當爸的喜悅，透露與太太試管做一次就中，直呼非常幸運，希望寶寶平安健康出生，屆時會進產房見證這一刻。

陳澤耀暌違9個月來台宣傳，演出電影《他年她日》已在台上映。（大元娛樂提供）

陳澤耀與38歲的大馬知名DJ雲鎂鑫結婚4年，今年傳出太太肚子有喜，預產期在12月初。他坦言，從求婚到結婚都馬不停蹄在工作上，儘管一直都有在備孕，不過考量到工作性質需要到處飛，在太太的同意下，夫妻倆決定嘗試試管嬰兒。雖然已經知道寶寶性別，不過陳澤耀賣個關子，也透露已經幫孩子取好小名。

陳澤耀即將在12月升格當爸，想像陪太太進產房，應該會很感動。（大元娛樂提供）

儘管很幸運一次就成功，陳澤耀仍很心疼太太，本來有意協助太太打排卵針，不巧當時在廣東拍戲，只能讓太太自己來，「我真的覺得女生付出比較多，一開始排卵針影響荷爾蒙，她算是公眾人物，人家會說她是不是吃很多，一個女生聽到這樣的形容很受傷。」因此，在香港拍完《他年她日》後，陳澤耀也向公司反映，希望工作能集中在馬來西亞，就近陪伴老婆。

陳澤耀在馬來西亞拍攝賽車電影，工作依舊滿檔。（大元娛樂提供）

夫妻倆都熱愛運動，雲鎂鑫挺著大肚子仍想要跑步運動，笑說：「陳意涵都可以這樣欸！」結果陳澤耀透露，有一天她去跑步，身體不太舒服還出血，醫師叮囑她可千萬別再過度激烈運動。現在到了後期，雲鎂鑫乖乖在家休息，沒事就是看劇，就連陳澤耀打電話來視訊，雲鎂鑫都會吐槽：「我沒空，再追劇啦！」

陳澤耀透露太太懷孕期間喜歡吃辣，被大家猜測「寶寶是男的」，不過陳澤耀仍不願證實。（大元娛樂提供）

有了小孩後，陳澤耀做事更加小心謹慎，他近期在馬來西亞拍攝賽車電影，一有什麼狀況，他會感到很害怕，「不行！寶寶在等我。」過去他曾在台拍攝電影《我的賽車老爸》，被現場眾人笑虧：「你真的賽車老爸了。」

什麼事情都以太太為主，陳澤耀希望當堅強的後盾，不管是產檢、預產期全都寫在行事曆。（大元娛樂提供）

他先前在台灣與楊祐寧合作台劇《監所男子囚生記》，身為三寶爸的楊祐寧也與他分享第一胎要注意的事情，而許光漢雖然還沒當人父，但也提醒他要照顧孕婦的情緒，讓陳澤耀直呼「他是很暖的男人」。

被問到要不要找許光漢當乾爹？陳澤耀笑說：「要先問光漢？」更反問為什麼台灣人會有「乾爹」的習俗？笑翻眾人。至於吳慷仁，兩人至今仍保持好交情，陳澤耀感謝吳慷仁日前還幫他領取金熊貓獎，不過對方有恭喜他當爸爸了。

