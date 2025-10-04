自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

試管一次就中！陳澤耀當爸心疼愛妻 找許光漢當乾爹「我先問他」

〔記者廖俐惠／台北報導〕34歲的馬來西亞男星陳澤耀前年與吳慷仁在電影《富都青年》飾演兄弟獲得關注，今年則在《他年她日》飾演許光漢的弟弟，獲封「國民弟弟」稱號。暌違9個月來台宣傳，陳澤耀受訪向媒體分享當爸的喜悅，透露與太太試管做一次就中，直呼非常幸運，希望寶寶平安健康出生，屆時會進產房見證這一刻。

陳澤耀暌違9個月來台宣傳，演出電影《他年她日》已在台上映。（大元娛樂提供）陳澤耀暌違9個月來台宣傳，演出電影《他年她日》已在台上映。（大元娛樂提供）

陳澤耀與38歲的大馬知名DJ雲鎂鑫結婚4年，今年傳出太太肚子有喜，預產期在12月初。他坦言，從求婚到結婚都馬不停蹄在工作上，儘管一直都有在備孕，不過考量到工作性質需要到處飛，在太太的同意下，夫妻倆決定嘗試試管嬰兒。雖然已經知道寶寶性別，不過陳澤耀賣個關子，也透露已經幫孩子取好小名。

陳澤耀即將在12月升格當爸，想像陪太太進產房，應該會很感動。（大元娛樂提供）陳澤耀即將在12月升格當爸，想像陪太太進產房，應該會很感動。（大元娛樂提供）

儘管很幸運一次就成功，陳澤耀仍很心疼太太，本來有意協助太太打排卵針，不巧當時在廣東拍戲，只能讓太太自己來，「我真的覺得女生付出比較多，一開始排卵針影響荷爾蒙，她算是公眾人物，人家會說她是不是吃很多，一個女生聽到這樣的形容很受傷。」因此，在香港拍完《他年她日》後，陳澤耀也向公司反映，希望工作能集中在馬來西亞，就近陪伴老婆。

陳澤耀在馬來西亞拍攝賽車電影，工作依舊滿檔。（大元娛樂提供）陳澤耀在馬來西亞拍攝賽車電影，工作依舊滿檔。（大元娛樂提供）

夫妻倆都熱愛運動，雲鎂鑫挺著大肚子仍想要跑步運動，笑說：「陳意涵都可以這樣欸！」結果陳澤耀透露，有一天她去跑步，身體不太舒服還出血，醫師叮囑她可千萬別再過度激烈運動。現在到了後期，雲鎂鑫乖乖在家休息，沒事就是看劇，就連陳澤耀打電話來視訊，雲鎂鑫都會吐槽：「我沒空，再追劇啦！」

陳澤耀透露太太懷孕期間喜歡吃辣，被大家猜測「寶寶是男的」，不過陳澤耀仍不願證實。（大元娛樂提供）陳澤耀透露太太懷孕期間喜歡吃辣，被大家猜測「寶寶是男的」，不過陳澤耀仍不願證實。（大元娛樂提供）

有了小孩後，陳澤耀做事更加小心謹慎，他近期在馬來西亞拍攝賽車電影，一有什麼狀況，他會感到很害怕，「不行！寶寶在等我。」過去他曾在台拍攝電影《我的賽車老爸》，被現場眾人笑虧：「你真的賽車老爸了。」

什麼事情都以太太為主，陳澤耀希望當堅強的後盾，不管是產檢、預產期全都寫在行事曆。（大元娛樂提供）什麼事情都以太太為主，陳澤耀希望當堅強的後盾，不管是產檢、預產期全都寫在行事曆。（大元娛樂提供）

他先前在台灣與楊祐寧合作台劇《監所男子囚生記》，身為三寶爸的楊祐寧也與他分享第一胎要注意的事情，而許光漢雖然還沒當人父，但也提醒他要照顧孕婦的情緒，讓陳澤耀直呼「他是很暖的男人」。

被問到要不要找許光漢當乾爹？陳澤耀笑說：「要先問光漢？」更反問為什麼台灣人會有「乾爹」的習俗？笑翻眾人。至於吳慷仁，兩人至今仍保持好交情，陳澤耀感謝吳慷仁日前還幫他領取金熊貓獎，不過對方有恭喜他當爸爸了。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中