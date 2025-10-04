55歲秦楊「右眼半失明」也挺進花蓮光復災區 煮水送米暖喊話：我該做的

〔記者蕭方綺／台北報導〕55歲秦揚曾以《台灣霹靂火》走紅，今年8月右眼突發性失明，但近日花蓮光復鄉遭堰塞湖溢流重創，他沒有缺席，有許多網友見到他在花蓮的身影。他今回應本報，表示自己目前身體狀況都控制中，「右眼已經恢復五成、不到六成，等於半失明，但跟著台南市0206關懷列車公益協會，我們從10月1日就進駐光復鄉。」

他雖因體力關係無法成為「鏟子超人」，但幫忙煮飲料、送白米以及文旦給受災戶和鏟子超人、山貓大哥，靠自己微薄心意努力為台灣盡一份力量，他說：「為台灣、花蓮、光復鄉加油，本身就是我該做的事。」

秦楊（左）送白米物資到花蓮光復。（秦楊提供）

他提到團隊得知花蓮災情，立刻找來物資，像是快速爐、鍋具，以及煮綠豆湯、冬瓜茶食材，將這些準備好待到花蓮，並捐贈400台斤白米。10月2號開始他們開始在當地煮綠豆湯、冬瓜茶等，分送受災戶以及鏟子英雄，而昨天有愛心人士捐文旦，他們團隊也在車站分送鏟子超人，希望他們能過個好中秋，至於目前現況，他說：「我們團隊繼續往光復方向前行！」因他目前住在玉里，每天搭車往返光復鄉，預計10月都會在花蓮。

