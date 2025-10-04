Rosé巴黎時裝週「被消失」 《ELLE》英國版道歉反遭轟：根本歧視

〔記者邱奕欽／台北報導〕BLACKPINK成員Rosé近日受邀現身2026春夏巴黎時裝週，坐在大秀第一排，與Hailey Bieber、Zoë Kravitz、Charli XCX等歐美名流並肩。未料一張合照卻掀起風波，Rosé因被陰影遮住幾乎「被消失」，更在《ELLE UK》官方社群貼文中遭整張裁掉，雜誌方爾後雖急忙道歉，但聲明不僅未能平息眾怒，反而引來砲轟「根本歧視！」

BLACKPINK成員Rosé。（法新社）

對於外界批評，《ELLE UK》昨（3日）透過IG限時動態致歉，解釋裁切照片僅是基於尺寸考量，並強調無意傷害任何人感受，隨後刪文改發Rosé的單人照，承諾日後會更加重視多元呈現。然而這份聲明不僅未能平息怒火，反而讓外界質疑其立場，更有粉絲指出在爭議發酵前，Charli XCX曾發布一張同場合照，Rosé幾乎全身陷入黑影，讓人懷疑是否「刻意挑選」。

網路還流傳Rosé現場互動畫面，只見她獨自坐在一旁，表情略顯尷尬，與其他名流熱絡互動形成強烈對比，讓「遭邊緣化」的揣測再度升高。儘管有人認為可能只是光線與角度問題，但多數聲音並不買單，痛批：「她是YSL自1966年以來首位全球代言人，卻還能被消失？」事件持續延燒，#RespectRosé的聲浪也在全球社群快速擴散。

