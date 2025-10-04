潛規則黑幕曝光！楊繡惠自爆「遭導演伸鹹豬手」 嘆于朦朧太可憐

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國男星于朦朧上月11日身亡，官方死因至今未釐清，引發外界高度質疑，甚至傳出他可能因拒絕「潛規則」而遭打壓的說法。對此，楊繡惠感慨直言：「于朦朧太可憐了！」她還公開分享自己過去也曾遇到導演伸出鹹豬手的經歷，讓許多網友憤怒又震驚。

楊繡惠回憶，早年演出歌仔戲時曾在換裝時被導演捏屁股，她當場怒斥：「你也太過分了吧！」並強硬回嗆：「不要以為你是導演我就不敢對你怎樣喔。」她指出，娛樂圈長期存在不公平的潛規則，而這次于朦朧的死亡，讓她感觸特別深刻。

楊繡惠（右）談于朦朧之死感到心疼。（組合照，翻攝自微博、臉書）

針對于朦朧疑點重重的死因，楊繡惠直言：「他可能真的惹到比較高層的人，運氣也不好，交的朋友也沒人敢幫他伸張正義，太可憐了。」她認為台灣雖然也有黑暗面，但「還不至於這麼惡劣」，呼籲社會應該更加關注演藝人員的處境，此言迅速在網路引起熱烈討論，許多網友驚訝之餘，也感到相當憤慨。

