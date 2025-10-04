歷經生死後回歸演出！《創：戰神》再邀傑夫布里吉 「沒有他就不對味」

〔記者許世穎／綜合報導〕科幻鉅作《創：戰神》強勢回歸，在2010年前作《創：光速戰記》裡，由影帝傑夫布里吉飾演的靈魂人物凱文費林犧牲了自己，徹底消失在他一手創造的創建網路王國，當粉絲猜想新作應該不會有費林出場的機會，劇組卻給了他一線生機，就連他自己都坦言「有點驚訝」，不過他也解釋，畢竟是網路世界，一切都有可能。

《創：戰神》為1982年電影《電子世界爭霸戰》的最新續作，前作則為《創：光速戰記》。除了飾演「戰神」阿瑞斯的傑瑞德雷托，新加入的卡司還包括《之前的我們》葛麗塔李、「快銀」伊凡彼得斯，以及金球、艾美獎雙料戲后吉蓮安德森，以及影帝傑夫布里吉等人一同演出。

請繼續往下閱讀...

傑夫布里吉在《創：戰神》中現身，是給粉絲最大的驚喜。（迪士尼提供）

傑夫布里吉近日接受美國媒體採訪，以「一個生死界限靈活的空間」來形容創建網路，「這裡是網路世界，在這裡，一切都有可能，幸好我還保留著某種意識。」他解釋，凱文費林一直在追求人類數位化的完美，「作為人類，我們追求完美，但有時我們會忽略其中的真正意義，旅程本身就是目的地。」

對於傑夫布里吉三度演出，製片尚貝利說：「沒有他擔綱重要角色，這部作品就不會完整，能和他再度合作，再一次在創建網路裡見到他，真的令人振奮。」執行製片羅素艾倫則回憶，傑夫布里吉拍攝的那一個禮拜，是劇組最開心的時間，片場充滿了能量，「他就是《創：戰神》，沒有他這部電影就不對味。」

儘管傑夫布里吉在《創：戰神》的戲份並不多，卻有其時代意義，事實上，該片也是他歷經生死掙扎後的復出作品。他於2020年透露自己正與淋巴癌抗戰，化療及復原的過程緩慢而艱辛，可就在他逐漸復原時，他卻感染了新冠肺炎，病毒攻擊了他原本就很脆弱的免疫系統，讓他在加護病房待了5個禮拜，他形容這段經歷「比罹癌還可怕」，甚至連站著及呼吸都很困難。

《創：戰神》再度打造速度拼搏的快感。（迪士尼提供）

而這次考驗讓傑夫布里吉對感恩有了新的理解，能再度活著的感謝在他的工作和生活裡徹底實踐，他開始定期冥想、更加珍惜妻子和女兒給予的力量，並且深信「愛就是一切」。劇組也相當感激他願意參演《創：戰神》，「他是一位了不起的演員，卻又能在片場保持輕鬆自在。能請到他簡直像夢一樣，我們非常感激他答應回歸。」

《創：戰神》將於10月9日雙十連假在台上映，包括IMAX、ScreenX和Dolby Cinema等特殊版本同步推出，全台現正預售中。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法