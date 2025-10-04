港版小陳妍希性感上陣！瘦3公斤化身「出租女友」

〔記者許世穎／綜合報導〕香港首部網路公開募資的電影《搗破法蘭克》，集合香港新生代演員談善言、林家熙、楊偲泳、岑珈其及金馬最佳男配角袁富華共同演出。有「小陳妍希」封號的楊偲泳在電影中扮演專門假扮有錢人女友的出租女友，為了扮演充滿吸引力的美女，特別瘦身三公斤上陣，「要讓自己的模樣更有說服力一些啊！」

楊偲泳在《搗破法蘭克》扮演專門假扮有錢人女友的出租女友。（華映提供）

楊偲泳長相甜美，一雙大眼再加上笑起有可愛酒窩，被香港媒體封為「小陳研希」，她曾在創下票房紀錄的《毒舌大狀》中演出熱血女律師，為了被告人堅持揭發真相，隨著電影大賣，讓她知名度更上層樓。

請繼續往下閱讀...

新作《搗破法蘭克》楊偲泳則化身為性感的神秘女子，以富商為目標，專門經營出租女友事業，以美麗的面貌周旋也富商之間，但也被片中的打劫小組法蘭克延攬，成為替他們挑選打劫目標的先鋒成員。

楊偲泳為了演出《搗破法蘭克》充滿吸引力的美女，特別瘦身3公斤上陣。（華映提供）

為了演出外表有吸引力的魔性女子，楊偲泳特別為戲瘦身3公斤，讓角色更有說服力，而她和男星岑珈其打劫打出曖昧情，演出了一場吻戲，但導演為了讓電影更順暢，最後決定剪掉吻戲，她和岑琪其曾在電影《不日成婚》中便扮過情侶，默契很好，但她笑說：「只是拍輕輕吻一下，不會尷尬和緊張，但被剪掉也不會覺得可惜，不然岑珈其的太太是有跆拳道黑帶的身手啊！」

楊偲泳（右）在《搗破法蘭克》和老搭檔岑珈其打劫打出曖昧情。（華映提供）

但有一場戲是要脫岑珈其的衣服，讓楊偲泳覺得比吻戲還困難，「要忍住不笑場真的很難。」她回憶當時在脫對方衣服時，另外兩位演員談善言和林家熙都躲在一旁湊熱鬧偷看，讓她更想大笑出聲，「現場的氣氛真的太歡樂了，只要對到他們的眼睛我就笑場。」《搗破法蘭克》全台上映中。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法