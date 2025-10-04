金獎導演百歲父親辭世 特映會成別具紀念意義告別式

〔記者許世穎／台北報導〕金獎導演蕭菊貞最新作品《造山者－世紀的賭注》獲得廣大迴響、引來跨領域的社會影響力，在全台戲院奔波的3個月裡，她也面臨人生重大考驗，陪伴父親走過病痛，直至辭世。因此前天（2日）於光點華山電影館舉辦《銀簪子》25週年特映會，成為別具紀念意義的一刻。

蕭菊貞當年拍攝《銀簪子》，並完成台灣第一本紀錄片幕後創作記錄，現由大塊文化再版，且收錄導演父親的自傳內容。（牽猴子提供）

該片正是蕭菊貞導演以父親與同袍老友的生命故事為核心，記錄大時代下的漂泊與傷痕。導演映後數度哽咽表示：「爸爸今年剛好百歲。我很希望這群第一代老兵的歷史，能以更高的文化和歷史高度被理解。他們在台灣生活、努力與貢獻，都不該被遺忘。這個時候我以父親之名舉辦這樣的紀念特映，是我唯一還能做的事。」

時隔25年，紀錄片《銀簪子》再次重返大銀幕，許多觀眾都流下感動淚水。蕭菊貞也動情分享：「10月2日是我爸爸的生日。我聽說對於已經離開的人，當你還記著他、思念他的時候，他們在另外一個世界所感受到的思念會化為花雨馨香，我覺得那是很美的。」

導演蕭菊貞從影30年來堅持用影像為台灣留下重要的文化書寫，回憶當年才28歲的她，用16釐米膠卷拍攝，其中中國大陸的畫面更是冒險賭上一切，偷拍才得以留下那個世代的歷史痕跡。

蕭菊貞透露拍攝過程中，其實很難承受那麼多的生離死別，但總是有個使命驅使她繼續完成，她說：「我們留下了他們的聲音，無論你是否認同這些生命歷程，但那都是真真實實的存在，25年後能再讓我們反思及面對，這是很重要的文化價值。」

《銀簪子》25週年特映會，成為別具紀念意義的一刻。（牽猴子提供）

紀錄片《銀簪子》榮獲2000年金馬獎最佳紀錄片、台灣國際紀錄片雙年展台灣獎，並入選2001年山形國際紀錄片影展的經典之作。導演李安曾高度肯定：「我覺得這個女孩子很可貴，她是做歷史上很重要的一種現象，一群人，而在現在的環境裡被人遺忘了。她做紀錄片，是在記憶裡喚起我們對一個事情的關注，幫助她，其實也是幫助我們記憶裡的一部分，對我們來說很重要，我覺得對我們的後代留下一個歷史見證是非常重要的。」

導演侯孝賢也表示：「看蕭菊貞的紀錄片很舒服，像是閱讀一篇散文，很容易令人動容，那是作者很真實的感情，也是她發自內心的感受，讓我想起當年我拍攝《童年往事》的心情。」

蕭菊貞前天映後也特別感謝侯孝賢當年在她資金短缺時伸手相助：「當時拍到後來完全沒錢了，底片沖到最後也拿不出來，我只好去打工。侯導知道我的狀況後把我叫去辦公室，問我為什麼在拍廣告，應該要去完成這個很重要的歷史。後來得知侯導慷慨支付八十多萬費用。我真的很謝謝他，沒有他當時的那筆錢，我沖的底片是拿不出來的。」

紀錄片《銀簪子》剪接陳博文（左）也到場觀影，並分享他所感受到蕭菊貞對紀錄片的熱忱。（牽猴子提供）

此外，《銀簪子》的剪接陳博文師傅前天也到場觀影，他分享當年跟導演認識是《紅葉傳奇》的專訪，兩人一聊就聊了三個小時，讓陳博文深刻感受到蕭菊貞導演對紀錄片的熱忱。當時陳博文隨口一句：「你如果真的是找不到資源、沒有人剪的話，你就打個電話給我，我看看我沒有時間。」結果隔天就接到電話，陳博文也因此踏入剪紀錄片的工作。

蕭菊貞透露，當年剪接陳博文和聲音設計杜篤之都跟她說，只要給一個紅包、裡面包一塊錢就可以了。「你們很難去想像，當年拿到金馬獎的時候，他們是拿裡面只有一塊錢的紅包，一直到後來陸續拿到獎金，我才有能力給他們工作費。」

紀錄片《銀簪子》第二場特映會將在10月12日同樣於光點華山電影館放映，目前僅剩少量票券，也非常歡迎各單位聯繫包場。蕭菊貞的紀錄片新作《造山者－世紀的賭注》全台票房突破3300萬，已躍進台灣紀錄片影史票房前五名，並持續上映中。

