娛樂 最新消息

「初戀臉女神」形象破滅！劈腿當小三狠嗆正牌女友 網傻眼：三觀被刷新

田曦薇（左）、周雨彤（中）在《半熟男女》大玩「換乘戀愛」。（中天娛樂台提供）田曦薇（左）、周雨彤（中）在《半熟男女》大玩「換乘戀愛」。（中天娛樂台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕愛情劇《半熟男女》改編自小說《這裡沒有善男信女》，講述時下年輕人在愛情及慾望的誘惑下，直面內心的情感，更將自己的真實人性展露無疑。而該劇更是包羅各種像是「異地戀」、「三角戀」、「知三當三」等男女間的愛情關係，甚至還有「換乘戀愛」的狗血戲碼，刷新三觀讓人嘆為觀止。其中甜妹形象深植人心更被封為「初戀臉女神」的田曦薇，在劇裡看似傻白甜的她，完全是個戀愛腦，更是遊走男人間的「海后」，以此來證明自己的重要性。

田曦薇在《半熟男女》顛覆形象成「海后」。（中天娛樂台提供）田曦薇在《半熟男女》顛覆形象成「海后」。（中天娛樂台提供）

田曦薇在《半熟男女》飾演渴望愛情的惡女「何知南」，與三個男人各有一段情，一開始是相識七年的初戀男友，接著是工作上遇到的情場渣男，最後巧遇高中時期的網戀對象，連田曦薇都直呼「何知南是我接過最愛談戀愛的一個角色，她腦子可能百分之七十五都是戀愛」。

辛雲來在《半熟男女》為爬上枝頭成「鳳凰男」。（中天娛樂台提供）辛雲來在《半熟男女》為爬上枝頭成「鳳凰男」。（中天娛樂台提供）

田曦薇劇中缺愛、缺自信、缺安全感的模樣，更讓她被稱為「三缺型女主」，對於詮釋這樣有爭議的「出軌渣女」，她表示是想要跳出舒適圈，「正是我想要挑戰的一個點」。當被問及和三位演員拍親密戲的感受時，田曦薇坦言，與辛雲來所飾演的「瞿一芃」最有感覺，對於辛雲來在劇中蓄謀已久的勾引有所觸動，「有種心花怒放、躍躍欲試以及小鹿亂撞的那種欲望和衝動」。

周雨彤（左）、田曦薇在《半熟男女》從情敵成為閨密。（中天娛樂台提供）周雨彤（左）、田曦薇在《半熟男女》從情敵成為閨密。（中天娛樂台提供）

原以為田曦薇在《半熟男女》只是腳踏兩條船，卻沒想到當她發現辛雲來並沒有與周雨彤飾演的前任「韓蘇」分手，而自己其實是破壞別人感情的小三時，田曦薇竟直接透過電話，給正牌女友周雨彤下馬威，讓難以接受情變真相的周雨彤情緒崩潰，更靠著吃藥來療情傷，甚至出現生理性嘔吐，這樣的慘況也讓觀眾相當心疼。

但讓人跌破眼鏡的劇情還在後頭，田曦薇與周雨彤分別甩掉渣男後，不僅放下過去的芥蒂，從情敵成為好閨密，更沒想到田曦薇的初戀男友竟對周雨彤產生好感，彼此之間複雜的四角戀及情感糾葛成為該劇一大看點。

田曦薇（左）在《半熟男女》出軌辛雲來。（中天娛樂台提供）田曦薇（左）在《半熟男女》出軌辛雲來。（中天娛樂台提供）

《半熟男女》不光從女生角度探討感情的各種面向，男生的愛情觀也是一個比一個誇張，辛雲來更成為劇中的「渣男之王」，處心積慮勾引白富美，只為了飛上枝頭成「鳳凰男」，當發現田曦薇並不是富家女時，立馬人間蒸發，成為全網痛罵的「軟爛渣男」，就連他本人也不能接受這樣的人設，更表示做為一個旁觀者看到這樣的角色也會相當生氣，「拍攝當時沒有覺得這麼噁心，現在看完之後自己也覺得不適」，他坦言雖然在拍攝前有做好心理建設，但拍攝時還是因為角色的三觀讓自己心累，「每天我要給自己洗腦，我是對的、我得找一個有錢的、我沒有錯」。反映愛情百態的《半熟男女》週一至週五晚間10點在中天娛樂台播出。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大body

