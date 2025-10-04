自由電子報
娛樂 音樂

台灣之光殺翻現場！血肉果汁機出征韓國釜山搖滾 驚人反應曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲樂團血肉果汁機日前受邀至「釜山國際搖滾音樂節」演出，首次登上韓國舞台，便直接站上釜山主舞台，即便是在午後一點的時段，團員依舊展現獨有的舞台魅力與超強感染力，成功引爆滿場觀眾的熱烈反應，堪稱近年來最成功的海外交流演出。

釜山搖滾的韓方主辦單位表示，血肉果汁機的演出不僅讓全場陷入瘋狂，也在韓國社群論壇掀起熱烈討論，成為當日討論度最高的表演者之一。

血肉果汁機前進韓國釜山國際搖滾音樂節。（血肉果汁機提供）血肉果汁機前進韓國釜山國際搖滾音樂節。（血肉果汁機提供）

有趣的是，這趟旅程讓團員們印象最深刻的，竟是音樂節場域的舒適規劃和流動廁所。首次見到如此高級、乾淨，甚至配有冷氣的流動廁所，讓團員大讚不可思議，這幽默讓人預料不到的回應也讓現場工作人員笑成一片。

血肉果汁機表示：「台灣的傳統文化與音樂非常美麗，我們將這份文化融入喜愛的金屬音樂中，也希望透過更多國際舞台，讓世界聽見血肉果汁機的音樂，看見台灣的風景。即使還沒來過台灣，也能因為音樂先認識了台灣。」

血肉果汁機前進釜山搖滾，台下觀眾反應嗨爆。（血肉果汁機提供）血肉果汁機前進釜山搖滾，台下觀眾反應嗨爆。（血肉果汁機提供）

身為台灣各大音樂祭的壓軸班底，血肉果汁機向來以「殺翻現場」作為口號，舞台上的震撼力屢次驗證這句口號。

血肉果汁機預計明年推出全新專輯，12月27日將站上高雄流行音樂中心海音館，舉辦年度大事「建宮蓋廟」演唱會。主題「宇宙預言DLC」將是去年北流版本的「升級解鎖版」，不僅延續原有的精彩內容，更將帶來驚喜彩蛋，邀請世界各地的好友一同共襄盛舉。

