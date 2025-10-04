（專訪）3張台積電助攻！楊小黎拚「北市3000萬新家頭期款」

〔記者蕭方綺／專訪〕楊小黎今年以《啥人顧性命》入圍迷你劇戲后，將對上林予晞、楊麗音、韓寧以及嚴正嵐。《啥人顧性命》是她近年具代表性的人生角色，戲裡老公為還家中債務出車禍成植物人，家庭困窘，甚至當她老公過世，為了騙取補助，公婆製造假象，展開一連串荒謬故事。

楊小黎以《啥人顧性命》入圍迷你劇戲后。（記者胡舜翔攝）

婆婆方文琳劇中痛罵「沒錢要什麼尊嚴」，讓人聽了格外心酸。戲外的她也有相似經歷，她4歲出道拍戲，國中時因專心求學暫停演藝工作，卻正好碰上家中經濟困難，原本擔任建築工程的爸爸突然被裁員，家裡開銷頓時成為難題。

她過往累積的片酬成了養家重心，大她11歲的姊姊每個月薪水2萬多元，就會孝順地拿出2萬元供家用，只留幾千塊當生活費，媽媽更是賣光所有嫁妝，才一起撐過難關。

楊小黎賣掉3張台積電股票，支付價值3000萬元房子的頭期款。（記者胡舜翔攝）

也因為這段歲月，她養成不買奢侈品的習慣。不過她苦笑坦言自己還是「很愛亂花錢」，她習慣牢記好友生日，送上高價禮物；聚會時更常豪爽買單，把錢花在別人身上，對她來說是一種享受。

所幸媽媽始終會督促她理財。楊小黎笑說當年美金匯率還在27元時，媽媽逼她花30多萬換美金，當時她相當生氣，後來才明白媽媽的遠見。另外，她媽媽也會挑選穩健型台股投資，像她今年在台北買下價值3000萬元的房子，頭期款就是靠著賣掉3張台積電股票來支付，她慶幸自己有媽媽當財務長，才能圓夢買房。

