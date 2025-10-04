饅頭媽開缺特助「月薪3萬8」 網轟爆：根本奴工血汗價

〔記者邱奕欽／台北報導〕網紅「饅頭媽」林榆芯因感情風波話題不斷，近日又因一則徵才啟事再度引爆爭議，她開出「總經理特助」職缺，月薪僅3萬8千元，但內容卻要求接送小孩、支援雜務到生活照顧一手包辦，網友痛批這根本不是特助，而是「保母＋司機＋私人助理」的超人綜合職，直斥：「這是在找奴才還是員工？」

「饅頭媽」的徵才公告中列出「勞健保、伙食津貼、員工優惠與聚餐」被質疑是假福利，網友批評「勞健保本就是法定責任」，更有人酸諷「3萬8還敢叫特助？我媽公司助理都6萬起跳」，甚至懷疑「是實領還是把津貼、全勤都算進去？」社群上掀起一片撻伐，認為這種低薪過勞用華麗名稱包裝的套路，竟然出自一名高影響力網紅，更顯諷刺。

饅頭媽開缺徵才條件惹議。（組合照，翻攝自IG、Threads）

面對批評，饅頭媽隨即回應強調公司對員工不錯，有人服務超過3年，底薪普遍在4萬以上，能力強甚至可領5萬，助理若表現良好「3個月就能從3萬5跳到5萬。」她還澄清公司已有保母，助理的工作基本是接送小孩，其餘就是隨時支援需要，但她語帶指責稱，若覺得辛苦就是「應徵者自私懶惰」，再度引來炮火。

網友完全不買單這套說法，留言怒嗆「這不是助理，是全能媽！」、「光聽就知道會做到死」，更質疑若只是接送小孩，為何需要時間彈性與行程管理能力。勞動權益倡議者也直言，職稱應該真實反映工作，不該以「總經理特助」掩蓋事實，否則將陷入「一職多用、一薪到底」的勞動剝削陷阱。事件至今延燒不斷，讓饅頭媽再度陷入輿論風暴。

