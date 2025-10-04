自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

饅頭媽開缺特助「月薪3萬8」 網轟爆：根本奴工血汗價

〔記者邱奕欽／台北報導〕網紅「饅頭媽」林榆芯因感情風波話題不斷，近日又因一則徵才啟事再度引爆爭議，她開出「總經理特助」職缺，月薪僅3萬8千元，但內容卻要求接送小孩、支援雜務到生活照顧一手包辦，網友痛批這根本不是特助，而是「保母＋司機＋私人助理」的超人綜合職，直斥：「這是在找奴才還是員工？」

「饅頭媽」的徵才公告中列出「勞健保、伙食津貼、員工優惠與聚餐」被質疑是假福利，網友批評「勞健保本就是法定責任」，更有人酸諷「3萬8還敢叫特助？我媽公司助理都6萬起跳」，甚至懷疑「是實領還是把津貼、全勤都算進去？」社群上掀起一片撻伐，認為這種低薪過勞用華麗名稱包裝的套路，竟然出自一名高影響力網紅，更顯諷刺。

饅頭媽開缺徵才條件惹議。（組合照，翻攝自IG、Threads）饅頭媽開缺徵才條件惹議。（組合照，翻攝自IG、Threads）

面對批評，饅頭媽隨即回應強調公司對員工不錯，有人服務超過3年，底薪普遍在4萬以上，能力強甚至可領5萬，助理若表現良好「3個月就能從3萬5跳到5萬。」她還澄清公司已有保母，助理的工作基本是接送小孩，其餘就是隨時支援需要，但她語帶指責稱，若覺得辛苦就是「應徵者自私懶惰」，再度引來炮火。

網友完全不買單這套說法，留言怒嗆「這不是助理，是全能媽！」、「光聽就知道會做到死」，更質疑若只是接送小孩，為何需要時間彈性與行程管理能力。勞動權益倡議者也直言，職稱應該真實反映工作，不該以「總經理特助」掩蓋事實，否則將陷入「一職多用、一薪到底」的勞動剝削陷阱。事件至今延燒不斷，讓饅頭媽再度陷入輿論風暴。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中