娛樂 電視

（專訪）楊小黎「跨騎植物人老公」呻吟床戰 1姿勢讓導演急喊卡：沒這麼雄偉

〔記者蕭方綺／專訪〕36歲的楊小黎曾拿過金鐘女配角獎肯定，今年再以《啥人顧性命》入圍迷你劇戲后，戲裡她照顧植物人老公，還有跨騎在他身上的床戲，尺度突破以往。她坦言這次入圍的得失心比過去更強，因為她肩負著植物人家庭照護者的期待，「這齣戲有著深沉的痛，也還原了照顧者真正的心情。」

楊小黎今年再以《啥人顧性命》入圍迷你劇戲后。（記者胡舜翔攝）楊小黎今年再以《啥人顧性命》入圍迷你劇戲后。（記者胡舜翔攝）

她戲裡為了傳宗接代，還有「刺激」植物人老公甦醒，跨騎在吳政迪身上。為了這場戲，她看了許多「女上男下」的A片，開拍時導演楊孟嘉要她坐在護襠褲最硬的地方，比較逼真，但她直呼「坐下去很痛」，導演還想自己跨坐上來試試，但因體型太壯碩，吳政迪直接拒絕。

楊小黎在《啥人顧性命》飾演委屈媳婦，花式落淚大展哭技。（公視台語台提供）楊小黎在《啥人顧性命》飾演委屈媳婦，花式落淚大展哭技。（公視台語台提供）

楊小黎提到拍這場戲要獨自呻吟和前後擺動，竟不小心移動到吳政迪的肚臍處，被導演喊卡說「他應該沒這麼雄偉」，才默默往下移，全程吳政迪都要她放心拍，「我已經進入植物人狀態」，楊小黎笑說：「沒錯，我把他當安妮娃娃使用。」

然而這樣的床戲對她而言的挑戰並不是「脫衣服」，而是要還原照顧者的心情，她說角色明明很悲傷，又要做「表面上看來開心的事」的情慾，這樣的壓抑情緒讓她必須一拍完戲就要吸氧氣筒。

楊小黎今年再以《啥人顧性命》入圍迷你劇戲后。（記者胡舜翔攝）楊小黎今年再以《啥人顧性命》入圍迷你劇戲后。（記者胡舜翔攝）

她也提到若前幾年接一樣的角色，她會無法明白那種「悲傷到眼淚掉不出來」的感受。為何她有所成長？她提到媽媽2020年脊椎開刀，當時她明明很難過，卻不能展現出來，擔心媽媽會自責「成為他人的負擔」，因此楊小黎強打精神笑著對媽媽說「妳可以」，還幫她拍照、鼓勵她，楊小黎表示：「當時用笑容掩飾心裡的難過，卻在那一刻第一次強烈感受到生命的脆弱，也開始學會更珍惜每一段緣分。」

楊小黎（後）在《啥人顧性命》中無微不至地照顧植物人老公吳政迪。（公視台語台提供）楊小黎（後）在《啥人顧性命》中無微不至地照顧植物人老公吳政迪。（公視台語台提供）

不久之後她再度面臨打擊。曾在《綜藝玩很大》中一路照顧她的「小鬼」黃鴻升突然離世，讓她震驚不已，「他是那個會陪我上廁所、等我一起走回巴士的人，突然就走了。」她停頓片刻，眼神閃過不捨，「那個時候我真的很震驚。」

楊小黎長年跑外景節目，接觸到許多真實而沉重的故事。（記者胡舜翔攝）楊小黎長年跑外景節目，接觸到許多真實而沉重的故事。（記者胡舜翔攝）

長年跑外景節目，楊小黎接觸到許多真實而沉重的故事。她記得有許多長期照顧家人的人，總是淡淡對她說：「不用擔心啦，我們都習慣了。」她心裡卻想：「到底要到什麼狀態，才會說出『我們習慣了』這句話？」因此她從不對這些人說「辛苦了」，而是選擇對他們說：「你們很棒。」這句話，是她對他們努力活下去的最高敬意。她坦言雖然工作讓她看見許多苦難，但同時也讓她學會用更溫柔、更有力量的方式去對待他人。

body

