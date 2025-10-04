周湯豪驚爆「我的小孩生了」 男歌迷當面哀號：為什麼騙我

〔記者陽昕翰／台北報導〕周湯豪昨天發行首張全搖滾概念《LOVE RAGE HOPE》，他難掩興奮表示：「我的小孩生了！」提到數位專輯正是他的心血，「這張專輯是第一次圍繞著一個概念下去做，裡面有血有淚，一起聽這張專輯在黑暗中找到希望。」

周湯豪在台中開唱。（環球音樂提供）

這次周湯豪未出輯就先開唱，高雄場有男粉絲在台下哀號：「為什麼騙我？」原來是數位專輯延期一週發行，結果在演唱會時，滿場歌迷也跟著直呼：「為什麼騙我？」狂虧在台上的周湯豪。

請繼續往下閱讀...

對作品向來力求完美的周湯豪，使出難得一見的撒嬌道歉功，用台語對台下的歌迷們說：「抱歉啦！跟你道歉，不是故意的咩。」

周湯豪發行首張搖滾專輯。（環球音樂提供）

10月11日周湯豪將前進台中開唱，他談到：「很感謝粉絲僅聽過一首歌《我的i》就買票，有些甚至連歌都還沒聽過，相信有到場的都感受到LOVE RAGE HOPE要表達的，沒有現場體驗過我演唱會的，真的很難用文字形容，下一站台中見。」

提到這張搖滾專輯，周湯豪罕見地自我剖析，「我覺得這就是搖滾，在宣洩中找到出口，這些音樂陪伴我走過這些情緒，過去很多作品其實都是在療癒自己，現在這份黑暗就是我心境的寫照，因為接受它，所以可以面對它，透過音樂釋放能量是種宣洩，很爽。」

