Netflix《回魂計》未上先轟動！影評人預告：舒淇甩巴掌「要先重播3遍」

〔記者蕭方綺／台北報導〕國際級影后舒淇、李心潔領銜主演，雙金影后賈靜雯特別演出的Netflix影集《回魂計》將於10月9日全球上線，尚未播出就已引發高度關注，現任台灣影評人協會監事的膝關節大讚：「《回魂計》展現讓人大開眼界的全新私法正義，讓『死而復生』成為犯罪者的噩夢。」

舒淇在《回魂計》的巴掌戲成亮點。（Netflix提供）

曾任第九屆金馬亞觀團成員，為公視劇夠、聯合文學、釀電影等平台撰文的影評人麥恩直呼：「只放兩集有點過分，復仇才剛要開始！舒淇那個巴掌真是身心舒坦，剪點完美，上Netflix後我要先來重播這片段三遍！」更表示《回魂計》找了一個有趣的角度，以「柬單生活」為起頭，去探究人到底是否有善惡的絕對，或在哪一時刻你的善把人推向深淵。

麥恩說：「女性可以是主動推進故事，頗剖開多面向的主角，男性也可能只是裡頭較為片面的陪襯角色。而在這其中，性別可以不是重點，任何性別都該可以成為主角配角，正派或反派，重要的是，在哪個角色身上思索了問題、看到了自己、獲得了娛樂。」

影評盛讚李心潔主演的《回魂計》為「今年必看懸疑影集」。（Netflix提供）

Mapless Vision浩瀚影視產業報資深影評人徐佑德則分享：「全劇在精良的影像質感與特效水準下，鋪陳出峰迴路轉、層層反轉的復仇計畫。它不僅滿足了觀眾對『惡有惡報』的期待，更藉由超現實的元素，探討了體制之外的正義與人性救贖。這無疑是一部達到國際水準的華語影集，也是今年不容錯過的必看之作。」

Hypesphere主編 Chris 則大讚：「兩位影后等級的演員飾演的角色相互補足，節奏拿捏純熟，搭配著導演對畫面剪輯的掌控，在前兩集將影集最重要的『引導性』營造得相當精準。」更表示：「劇組一開始就理解自己的任務，打造一個技術精良的商業作品，而不要淪為枯燥乏味的說教課程。」

李心潔（左起）、舒淇和傅孟柏主演的《回魂計》首映驚豔。（Netflix提供）

香港南華早報 （South China Morning Post）的資深影評人 James Marsh 則分享：「舒淇與李心潔顯然對這部作品全情投入，她們截然不同的角色性格，為螢幕上的合作增添了耐人尋味的魅力。」隨著口碑提前發酵，《回魂計》被譽為「今年最不容錯過的懸疑影集」，更被影評人點名將引發觀眾對「母愛、復仇與救贖」的深刻討論。

