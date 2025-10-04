自由電子報
娛樂 電視

禾浩辰花蓮救災「踩到釘子」仍拚鏟土！暖認同「鏟子超人」吐原因

〔記者蕭方綺／台北報導〕近期花蓮因堰塞湖溢流造成災情，當地居民家園受創嚴重，急需各界支援，許多藝人紛紛響應救災與賑助，禾浩辰和友人昨天與前天兩天自發前往花蓮光復鄉，投入災後救援工作。他形容這趟「說走就走」的行動，讓他深刻體會到「原來我們都是一家人」，但他透露自己不慎踩到細小釘子受傷，最後還打了針破傷風，讓他苦笑說：「媽媽對不起，我不小心受傷了，但我有看醫生。」

禾浩辰（左）踩到釘子。（翻攝自IG）禾浩辰（左）踩到釘子。（翻攝自IG）

他提到自己和各自分工，從半夜啟程，經過五小時車程，抵達光復鄉時，眼前景象讓他與夥伴們沉默許久，「兩三公尺高的淤泥覆蓋整片街道，空氣瀰漫灰塵，重機具來回穿梭。」他們整裝上陣後，開始短暫兩天的「出一份力」行程。

禾浩辰坦言搬運與鏟土比想像中艱難，尤其是災後淤泥屬於「牛頓流體」，帶有黏性，每一步都得小心翼翼。他說第一天結束，幾位曾經是體育生的夥伴，不到晚上八點就累到沉沉睡去，完全認同志工們被稱作「鏟子超人」的理由。

禾浩辰（左）和2名好友一起到花蓮投入災區重建。（翻攝自IG）禾浩辰（左）和2名好友一起到花蓮投入災區重建。（翻攝自IG）

第二天，他在友人引薦下，前往某個需要協助的部落。當地居民與志工熱情相迎，讓他直呼「很溫暖」。不過就在回到佛祖街持續鏟土時，他不慎踩到細小釘子受傷，緊急前往醫護站處理。雖然只是小傷口，醫護人員仍叮囑他必須接種破傷風疫苗。禾浩辰回憶，當時自己還詢問「能不能再挖一下土再去打針」，雖然疼痛不大，他最後仍依規定完成疫苗接種，笑說那一針「超酸」。

結束兩天的行程後，他心中滿是感謝，特別向現場所有志工、醫護人員與光復鄉居民致意。他說：「謝謝所有『鏟子超人』，謝謝願意敞開雙手的光復朋友們，讓我們能出一份力。這一刻，我覺得我們都是一家人。」

點圖放大header
點圖放大body

