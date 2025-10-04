自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

楊繡惠外景登山突呼吸困難 「海拔曝光」結局傻眼

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、籃籃、楊繡惠與來賓安妮錄製民視、八大《綜藝新時代》，眾人來到「蚵仔的故鄉」嘉義，阿翔還帶領大家挑戰布袋第一高峰，期間楊繡惠竟出現呼吸困難。

在阿翔帶領下，眾人登山努力攀爬，氣喘吁吁的抵達第一個休息平台，休息一下並補充體力後繼續朝山頂邁進，當大家一同抵達高峰時，楊繡惠直呼感到呼吸困難，肯定是因為空氣過於稀薄，但當籃籃信心滿滿猜測海拔「1100公尺」時，真相竟只有「11公尺」，所有人瞬間都對阿翔投出無奈眼神。

阿翔（左起）、楊繡惠、來賓安妮、籃籃錄製外景。（民視提供）阿翔（左起）、楊繡惠、來賓安妮、籃籃錄製外景。（民視提供）

阿翔不滿說著：「你們好像很看不起這座高山欸！」楊繡惠馬上吐槽：「這座叫高山？」阿翔馬上補充：「大家現在所在的高山可是比玉山還要厲害」，前東港山雖是全台「最矮高峰」，卻同樣擁有一等三角點，還比玉山多了一等天文點。最後阿翔挑戰從山腳到山頂只花12.5秒，邀請觀眾一起來破紀錄。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中