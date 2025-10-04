楊繡惠外景登山突呼吸困難 「海拔曝光」結局傻眼

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、籃籃、楊繡惠與來賓安妮錄製民視、八大《綜藝新時代》，眾人來到「蚵仔的故鄉」嘉義，阿翔還帶領大家挑戰布袋第一高峰，期間楊繡惠竟出現呼吸困難。

在阿翔帶領下，眾人登山努力攀爬，氣喘吁吁的抵達第一個休息平台，休息一下並補充體力後繼續朝山頂邁進，當大家一同抵達高峰時，楊繡惠直呼感到呼吸困難，肯定是因為空氣過於稀薄，但當籃籃信心滿滿猜測海拔「1100公尺」時，真相竟只有「11公尺」，所有人瞬間都對阿翔投出無奈眼神。

阿翔（左起）、楊繡惠、來賓安妮、籃籃錄製外景。（民視提供）

阿翔不滿說著：「你們好像很看不起這座高山欸！」楊繡惠馬上吐槽：「這座叫高山？」阿翔馬上補充：「大家現在所在的高山可是比玉山還要厲害」，前東港山雖是全台「最矮高峰」，卻同樣擁有一等三角點，還比玉山多了一等天文點。最後阿翔挑戰從山腳到山頂只花12.5秒，邀請觀眾一起來破紀錄。

