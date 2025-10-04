自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

曾國城曝曾觀落陰！徐乃麟笑虧走過黃泉路

〔記者林欣穎／台北報導〕徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱主持華視綜藝招牌節目《天才衝衝衝》推出中秋節特別企劃，將在今（4）日晚間十點播出，邀請到嘉賓朱德剛、林韋君、李懿、夏宇童、Una、倪暄、美麗本人、張家瑋、曾子余以及夏語心同歡，熱鬧迎接中秋佳節。

曾國城（左起）、李懿、美麗本人、徐乃麟。（華視提供）曾國城（左起）、李懿、美麗本人、徐乃麟。（華視提供）

在單元「經典量販電」中，透過回顧節目經典VCR出題考來賓，也帶領觀眾回味節目最無厘頭、最具代表性的精彩瞬間。題目〈推擠比思考還激烈〉掀起一陣熱鬧氣氛。徐乃麟與曾國城在「VCR影片急中生字ㄅㄆㄇ」比拚時，不僅腦力全開，還忍不住動作升級，互相把對方擠出畫面，畫面既逗趣又刺激。

比賽結束後，兩人立刻互相「甩鍋」，徐乃麟笑稱是受到曾國城影響才分心，而曾國城則嚴正澄清，明明是徐乃麟先把他推開才造成干擾。徐乃麟更自嘲：「看VCR時笑著笑著，就忘了抓題了！」妙語讓棚內主持群全都笑成一片，錄影現場氣氛瞬間沸騰。

徐乃麟與曾國城在「急中生字ㄅㄆㄇ」的經典對決。（華視提供）徐乃麟與曾國城在「急中生字ㄅㄆㄇ」的經典對決。（華視提供）

接著在「全員思字中」單元裡，徐乃麟隊因上一回合失利，全員換裝成「住在月球上的生物」造型出場，應景又極具喜感，博得棚內藝人一陣驚呼。徐乃麟隊在「有螢幕或面板的東西」題目中展現高度默契，一舉拿下12分高分。曾國城隊則在造句題中腦洞大開，居然造句「彎彎的道路有黃泉路」，笑翻全場藝人。

徐乃麟還打趣曾國城：「你有走過黃泉路才知道是彎的吧？」曾國城則自嘲回應：「觀落陰的時候會去！」笑聲此起彼落，主持群全都笑得停不下來。節目組特別設計的中秋懲罰「柚末三明治」，以柚子、芥末與黃蓮製成的獨特口味，藝人們光聽就直呼「太恐怖」，笑聲不斷，為節目增添更多看點。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中