曾國城曝曾觀落陰！徐乃麟笑虧走過黃泉路

〔記者林欣穎／台北報導〕徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱主持華視綜藝招牌節目《天才衝衝衝》推出中秋節特別企劃，將在今（4）日晚間十點播出，邀請到嘉賓朱德剛、林韋君、李懿、夏宇童、Una、倪暄、美麗本人、張家瑋、曾子余以及夏語心同歡，熱鬧迎接中秋佳節。

曾國城（左起）、李懿、美麗本人、徐乃麟。（華視提供）

在單元「經典量販電」中，透過回顧節目經典VCR出題考來賓，也帶領觀眾回味節目最無厘頭、最具代表性的精彩瞬間。題目〈推擠比思考還激烈〉掀起一陣熱鬧氣氛。徐乃麟與曾國城在「VCR影片急中生字ㄅㄆㄇ」比拚時，不僅腦力全開，還忍不住動作升級，互相把對方擠出畫面，畫面既逗趣又刺激。

請繼續往下閱讀...

比賽結束後，兩人立刻互相「甩鍋」，徐乃麟笑稱是受到曾國城影響才分心，而曾國城則嚴正澄清，明明是徐乃麟先把他推開才造成干擾。徐乃麟更自嘲：「看VCR時笑著笑著，就忘了抓題了！」妙語讓棚內主持群全都笑成一片，錄影現場氣氛瞬間沸騰。

徐乃麟與曾國城在「急中生字ㄅㄆㄇ」的經典對決。（華視提供）

接著在「全員思字中」單元裡，徐乃麟隊因上一回合失利，全員換裝成「住在月球上的生物」造型出場，應景又極具喜感，博得棚內藝人一陣驚呼。徐乃麟隊在「有螢幕或面板的東西」題目中展現高度默契，一舉拿下12分高分。曾國城隊則在造句題中腦洞大開，居然造句「彎彎的道路有黃泉路」，笑翻全場藝人。

徐乃麟還打趣曾國城：「你有走過黃泉路才知道是彎的吧？」曾國城則自嘲回應：「觀落陰的時候會去！」笑聲此起彼落，主持群全都笑得停不下來。節目組特別設計的中秋懲罰「柚末三明治」，以柚子、芥末與黃蓮製成的獨特口味，藝人們光聽就直呼「太恐怖」，笑聲不斷，為節目增添更多看點。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法