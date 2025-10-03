自由電子報
娛樂 最新消息

于朦朧墜樓亡陰謀論瘋傳 館長直播暴怒「百分百相信中國」

〔娛樂頻道／綜合報導〕37歲中國男星于朦朧上月（9）傳出墜樓身亡，雖當局定調為「酒後意外墜樓」，網路上卻眾說紛紜，甚至傳出「陰謀論」以及演藝圈潛規則，且有許多疑似為囚禁、施暴與逼問機密等相關影片與錄音在網路上瘋傳。網紅「館長」陳之漢日前開直播，也被網友問及此事，不料他當場動怒質問「到底關我什麼事？」還表示自己「百分之百相信中國」。

于朦朧9月中旬突傳墜樓過世，至今案情還有許多疑點尚未釐清。（翻攝自微博）于朦朧9月中旬突傳墜樓過世，至今案情還有許多疑點尚未釐清。（翻攝自微博）

于朦朧9月中旬突傳墜樓過世，不少知情人士爆料，直指于朦朧死因並不是單純喝醉酒不慎墜樓。目前大部分爆料都指向當晚于朦朧出席聚會，甚至牽涉到演藝圈權貴行「潛規則」之事。

館長被問及對于朦朧事件看法，表示不關他的事情，並且百分之百相信中國。（翻攝自惡名昭彰YT）館長被問及對于朦朧事件看法，表示不關他的事情，並且百分之百相信中國。（翻攝自惡名昭彰YT）

隨事件發酵，近日力挺中國的館長日前開直播，就被網友留言問及對此事看法，不料他直接暴怒，直言「于朦朧是中國的事，關我屁事！」、「你飛過去一趟嘛，你開直播嘛，你去于朦朧他家，採訪他家人嘛，中國官方你去問嘛！」，態度非常不以為然。館長進一步透露，自己百分之百相信中國，要是中共當局真如網傳那樣「草菅人命」，早就引起動亂了。

最後館長表示，台灣人與其關心這起事件，不如多關心自身問題。

館長覺得台灣人與其關注于朦朧事件，不如多關心自身問題。（翻攝自惡名昭彰YT）館長覺得台灣人與其關注于朦朧事件，不如多關心自身問題。（翻攝自惡名昭彰YT）

點圖放大header
點圖放大body

