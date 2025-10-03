自由電子報
娛樂 日韓

太瘦了！Red Velvet Wendy紅裙超辣 自豪讚台粉「飯隨偶像」

〔記者廖俐惠／新北報導〕韓團Red Velvet的主唱Wendy今天（3日）在新北工商展覽中心開唱，為首次世界巡演揭開序幕，她今天一身大紅色洋裝現身，一開場就飆出超具爆發力的歌聲，瞬間讓全場ReVeluv（粉絲名）狂起雞皮疙瘩。她用中文問：「怎麼樣？好嗎？」聽到大家的尖叫聲，滿足的表示謝謝。

Wendy來台開唱。（COME ON JKSSP提供）Wendy來台開唱。（COME ON JKSSP提供）

Wendy今天在五股舉行《2025 WENDY 1st WORLD TOUR IN TAIPEI》，她以《Fireproof》、《Hate²》及《Queen Of The Party》開場，並以中文問候：「我是Wendy，我很想你們，你們呢？好久沒見到台北的粉絲們，謝謝你們一直支持我，今天可以期待你們的熱情嗎？」由於一開始「期待」這兩字講得並不標準，之後Wendy漸入佳境，自信的說「我覺得我說得滿好的」，又用中文說「很感動」，努力的模樣十分可愛。

Wendy身材瘦小、歌聲卻極具爆發力，讓全場粉絲聽得如癡如醉。（COME ON JKSSP提供）Wendy身材瘦小、歌聲卻極具爆發力，讓全場粉絲聽得如癡如醉。（COME ON JKSSP提供）

她透露開場前播放的音樂，歌單由她挑選，「我的休息室在舞台正後方，聽到你們等待時的騷動，我也興奮的在等著各位，看到你們很開心，我覺得我還滿會選歌的。」Wendy透露，此行來台吃了地瓜球，以及裝有紅豆及奶油的麵包（應是紅豆餅），邊吃著零食、邊聽著音樂擺動。

Wendy在紅光下看起來就像一朵燃燒的玫瑰，美到驚心，也瘦到讓人心疼。（COME ON JKSSP提供）Wendy在紅光下看起來就像一朵燃燒的玫瑰，美到驚心，也瘦到讓人心疼。（COME ON JKSSP提供）

不過她遺憾還沒去過台北101、夜市，也很想吃大腸麵線、甜甜圈、小籠包、燒賣等美食，Wendy用中文大喊：「那我要再來台北！」掀起全場歡呼聲。除了上述美食，Wendy透露自己願望清單之一就是舉行Dinner Show，希望屆時台粉都來參加，看到大家都瘋狂點頭，Wendy直呼「感動」，並強調會準備鳳梨酥、牛軋餅乾給大家。

Wendy聽到粉絲的歌聲，大讚飯隨偶像。（COME ON JKSSP提供）Wendy聽到粉絲的歌聲，大讚飯隨偶像。（COME ON JKSSP提供）

正式表演的尾聲，她帶著樂隊夥伴表演了《Wish You Hell》、《Sunkiss》，讓全場粉絲聽得如癡如醉。安可期間，粉絲獻唱《Chapter You》，由於粉絲唱得太好，連經紀人都直呼「怎麼這麼會唱歌」，Wendy笑說：「飯隨偶像，相愛就會變得更像啊！我是因為歌手才唱，你們剛剛唱的時候想說，旁邊的人可能會聽到我的歌聲，會覺得很害羞。」她學翻譯用中文大讚：「不愧是你們！我覺得很自豪，因為有你們，演出才能圓滿，你們一直在我心裡。」誠意滿滿。

