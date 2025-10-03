前「J女郎」江語晨消失多年 驚爆離婚情斷美籍機師老公

江語晨拍片公開離婚消息。（翻攝自小紅書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕曾與「周董」周杰倫傳緋聞的前「J女郎」江語晨宣布離婚，情斷美國機師老公Josh Anderson，她今天在社群公開發聲：「和孩子爸爸友好溝通後，我也順利恢復了單身，日子是要自己過好的，一切都是新的開始。」提到孩子爸爸因為工作關係，常年不在家，孩子出生後都是她一個人照顧，所以離婚對小孩的生活而言沒有太大改變。

江語晨宣布與美籍機師老公離婚。（翻攝自江語晨微博）

江語晨在2016年結婚後，與機師老公育有一子一女，她突然宣布與前夫協議離婚，更表示「我會用心照顧自己照顧孩子」，自勉「我們都要快樂的生活」。

江語晨透露跟前夫的關係沒有打壞，「我們現在還是朋友，沒有到好啦，就是朋友」，偶爾她會和前夫一起帶小孩吃飯、從事娛樂活動，她誇兩個小孩很懂事，也很樂天，覺得爸爸媽媽開心就好，「他們說的最多一句話就是『媽媽我要你開心，我們都支持你』。」

外型亮麗的江語晨在2007年擔任周杰倫《最長的電影》MV女主角，疑似擦出愛火，隨後又參演電影《熊貓人》，曾經發行個人專輯，無奈與周董的緋聞傳了多年，兩人從未公開認愛。

