自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

ARKis歡慶1周年 密謀幹大事告白KISS「雙向奔赴的愛」

〔記者陽昕翰／台北報導〕ARKis以首張專輯《ARK》展開夢想星途，獲得大批「KISS」們（粉絲名）支持，為了答謝粉絲支持，他們宣布10月26日在CLAPPER STUDIO舉辦粉絲見面會，更為此打造同名主題曲，訴說沒有歌迷的支持與鼓勵，就沒有現在的ARKis，展現與KISS之間雙向奔赴的愛。

ARKis出道滿1歲。（FU Entertainment提供）ARKis出道滿1歲。（FU Entertainment提供）

自男團選秀《原子少年2》發跡的人氣團ARKis，由Alex、Vin、伍承慶、禾雁凱、李東翰、李定、黃崇峻、鄭彫秦八位成員組成。對於這次跟粉絲的歡聚，彫秦預告會帶給粉絲們意猶未盡的音樂同樂會，「連我們自己都迫不及待了」；Alex也期待說第一次舉辦的見面會，「有我們精心準備的表演要帶給KISS們，希望大家今天看的愉快」，小禾感動說許久沒見到KISS，「望他們都平安健康，也希望我們能夠成為彼此的信仰，一直守護著對方，我想這就是演唱會以及主題曲最大的理念。」

ARKis告白KISS（粉絲名）。（FU Entertainment提供）ARKis告白KISS（粉絲名）。（FU Entertainment提供）

轉眼出道將滿1週年，ARKis談及KISS做過暖心的事情，崇峻表示能夠得到KISS的理解和鼓勵，對他來說就是最幸福的事，「每一次活動結束，看到KISS為我應援，那份心意真的很感動，每一張卡片上寫的支持，都會讓我覺得被理解、被相信，就是我一直努力下去最大的動力」。Vin則感謝KISS總是為他們暖心記錄活動每一刻，「結束後都可以看到帥帥的照片或影片，還有一些之前到現在的回憶錄，讓我覺得我們是跟KISS們一同往前的感覺。」見面會門票將在10月3日晚間7點於拓元售票系統開賣，為了嚴防黃牛，門票採實名制，每人每場限購2張。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中