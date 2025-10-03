ARKis歡慶1周年 密謀幹大事告白KISS「雙向奔赴的愛」

〔記者陽昕翰／台北報導〕ARKis以首張專輯《ARK》展開夢想星途，獲得大批「KISS」們（粉絲名）支持，為了答謝粉絲支持，他們宣布10月26日在CLAPPER STUDIO舉辦粉絲見面會，更為此打造同名主題曲，訴說沒有歌迷的支持與鼓勵，就沒有現在的ARKis，展現與KISS之間雙向奔赴的愛。

ARKis出道滿1歲。（FU Entertainment提供）

自男團選秀《原子少年2》發跡的人氣團ARKis，由Alex、Vin、伍承慶、禾雁凱、李東翰、李定、黃崇峻、鄭彫秦八位成員組成。對於這次跟粉絲的歡聚，彫秦預告會帶給粉絲們意猶未盡的音樂同樂會，「連我們自己都迫不及待了」；Alex也期待說第一次舉辦的見面會，「有我們精心準備的表演要帶給KISS們，希望大家今天看的愉快」，小禾感動說許久沒見到KISS，「望他們都平安健康，也希望我們能夠成為彼此的信仰，一直守護著對方，我想這就是演唱會以及主題曲最大的理念。」

ARKis告白KISS（粉絲名）。（FU Entertainment提供）

轉眼出道將滿1週年，ARKis談及KISS做過暖心的事情，崇峻表示能夠得到KISS的理解和鼓勵，對他來說就是最幸福的事，「每一次活動結束，看到KISS為我應援，那份心意真的很感動，每一張卡片上寫的支持，都會讓我覺得被理解、被相信，就是我一直努力下去最大的動力」。Vin則感謝KISS總是為他們暖心記錄活動每一刻，「結束後都可以看到帥帥的照片或影片，還有一些之前到現在的回憶錄，讓我覺得我們是跟KISS們一同往前的感覺。」見面會門票將在10月3日晚間7點於拓元售票系統開賣，為了嚴防黃牛，門票採實名制，每人每場限購2張。

