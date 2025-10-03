女友抓包男友包養小三！閨密怒噴「上百萬保時捷」復仇：車毀人安

〔娛樂頻道／綜合報導〕近日一名女子發現自己姐妹的男友透過交友平台與第三者往來後，憤而以漆噴毀對方名下價值上百萬的保時捷凱燕，並在Threads上公開發文記錄過程與心情，引發網友熱議。

女子發現自己姐妹的男友透過交友平台與第三者往來後，憤而以漆噴毀對方名車。（翻攝自Threads）

該女子日前在Threads上先是透露，直覺告訴她「開凱燕的都渣男」，接著提到自己姐妹就曾被凱燕男劈腿，「姐妹看到渣男手機跳通知，『在車上跟寶做，好刺激好舒服 』，她說上次車子裡面也有別人的香水味，七年的感情我也是笑笑，她現在在那邊給我哭，到底要怎麼整治劈腿渣男？」

請繼續往下閱讀...

女子發現自己姐妹的男友透過交友平台與第三者往來後，憤而以漆噴毀對方名車。（翻攝自Threads）

該女子氣不過，幾日後她就發文宣告：「我們要來幹大事了」，並稱工具已備妥，要對「渣男」進行復仇。今她貼出照片，表示已將姐妹男友心愛的保時捷噴塗毀損，並寫道：「復仇完成。車毀，人安。」文中亦指控該男仍在Sugarbook等包養平台有金錢與情感往來，使她跟姐妹無法接受。

女子發現自己姐妹的男友透過交友平台與第三者往來後，憤而以漆噴毀對方名車。（翻攝自Threads）

從曝光的照片中可以看到，一台白色保時捷凱燕，被噴上綠色跟粉色的噴漆，上頭有「渣男、臭X、fxck sugarbook 、3公分」等字樣，且車子就位在熙來攘往的北市信義區街頭。此事掀起熱議，網友紛紛表示：「女生不好惹」、「信義區沒人在乎你是不是渣男」、「真的不要惹，女生火起來，沒男生的事」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法