香港名媛蔡天鳳遭碎屍 前婆婆罪成還押 母淚曝「白髮送黑髮悲痛」

香港名媛蔡天鳳前年2月慘遭碎屍肢解，震驚國際。（香港星島日報）

〔記者邱奕欽／台北報導〕香港名媛蔡天鳳於2023年2月遭遇肢解命案震驚社會，年僅28歲的她香消玉殞，兇殘手法震動國際。事隔1年多，案件近日有最新進展，蔡天鳳的前夫母親李瑞香被裁定妨礙司法公正罪成，法院裁定將她還押至10月等候宣判。案件持續發酵的同時，蔡天鳳母親張燕花也公開回憶愛女，讓人鼻酸。

張燕花公開直言「2023年2月21日，是我人生最痛的日子，白髮人送黑髮人，是永遠無法癒合的創傷。」她以「大寶寶」稱呼摯愛女兒，並透露至今仍將女兒衣物、用品悉數珍藏，「那套白色睡衣，至今未曾清洗，因為我怕洗了，就再也聞不到她的味道。」字字句句盡顯母愛與哀痛，讓不少網友動容。

請繼續往下閱讀...

張燕花更寫道，「每一個地方、每一個畫面，都會讓我想起她的笑容與溫柔。」並形容女兒無論在家中擔任長女、妻子、媳婦、母親任何角色都盡心盡力，溫柔賢淑又堅韌體貼，「她就像天使一樣，短暫停留在世上，卻為身邊所有人帶來光。」文章曝光後，掀起社群哀悼潮。

針對外界關注的4名外孫撫養權及遺產安排，張燕花也正面回應與前夫所生的長子及次女，由她本人親自照料；而與現任丈夫所育的2名孩子，則由生父監護。張燕花強調，家人將共同承擔照顧責任，為孩子們提供最穩定的成長環境。網友紛紛留言，「最偉大的母親」、「天鳳安息，孩子們會被好好守護。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法