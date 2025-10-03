自由電子報
娛樂 最新消息

男神甜滋滋！劉俊謙讚女友蔡思韵「360度都美」 睡覺也很可愛

劉俊謙手機裡有很多女友蔡思韵的照片。。（記者胡舜翔攝）劉俊謙手機裡有很多女友蔡思韵的照片。。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕香港實力派演員劉俊謙今（3）日晚間驚喜現身台北出席代言活動，他透露剛從米蘭時裝週回來，還在那首次碰到和女友蔡思韵合作《泥娃娃》的楊祐寧。他笑說兩人都聊一些比較無聊的事情，「都是一些很日常的」。由於楊祐寧都會約其他人去運動，他說剛好都錯過彼此健身時間，笑言乾脆下次一起拍一部《我想和你推推胸》。

劉俊謙說平常不看恐怖片，但由於《泥娃娃》是蔡思韵主演的，他甜喊「這部我一定看」，更透露該片下週四（9日）上映，已有包場支持。雖然製片連奕琦有打電話給他，但他強調「我主動會包場！」

劉俊謙手機裡有很多女友蔡思韵的照片。。（記者胡舜翔攝）劉俊謙手機裡有很多女友蔡思韵的照片。。（記者胡舜翔攝）

此次劉俊謙為手機代言，他也談到自己如何透過影像捕捉生活，平時就習慣隨手拍照，「手機就像是我的日記一樣，可以完整的記下每一個觸動我的瞬間。」至於有沒有常幫女友拍照？他笑認手機裡有很多女友照片，「我常拍一些有的沒的，喜歡抓一些生活感很重的東西」，更羞回女友「360度都美。」

劉俊謙手機裡有很多女友蔡思韵的照片。。（記者胡舜翔攝）劉俊謙手機裡有很多女友蔡思韵的照片。。（記者胡舜翔攝）

由於不少男生都有被女友嫌棄拍照不行的經驗，劉俊謙說當初也是不行的，但有被調教過，更自信比蔡思韵會拍照。他說喜歡拍照，但不愛被拍跟自拍，「一般的劉俊謙，喜歡眼睛看到外面、感受外面的事情」。至於最滿意的一張女友照片，他說是工作的時候、太累睡著的時候拍的，甜蜜表示，「她睡覺的時候也很美、很可愛。」

