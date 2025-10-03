自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）東區捕獲花系列女星 63歲居然辣成這樣

「花系列」女星蔣黎麗化身單車辣妹穿梭台北東區。（記者胡如虹攝）「花系列」女星蔣黎麗化身單車辣妹穿梭台北東區。（記者胡如虹攝）

〔記者胡如虹／台北報導〕台北街頭捕獲野生中視「花系列」女星！蔣黎麗化身單車辣妹穿梭台北東區，曼妙的身材讓行經的路人都忍不住回頭多看一眼！

曾經是中視的當家花旦之一蔣黎麗，演過八點檔《小姐與流氓》、《太陽雨》，還有《仙人掌花》、《七夕花》等「花系列」的戲，今年63歲的她，身材仍維持的很好，和年輕美眉站在一起，體態一點兒也不輸給年輕美眉。記者近日在台北國父紀念館就發現辣妹裝扮的她，戴著棒球帽，帥氣的騎著單車，長髮隨風飄逸的模樣，成了街頭美麗的風景。

蔣黎麗覺得騎腳踏車的好處多多，既環保、省停車費，還可以健身。（記者胡如虹攝）蔣黎麗覺得騎腳踏車的好處多多，既環保、省停車費，還可以健身。（記者胡如虹攝）

蔣黎麗表示，近幾年她最常用的交通工具就是騎腳踏車，覺得騎腳踏車的好處多多，既環保，又省停車費，還可以健身。所以不管買菜、辦事，只要離家不是太遠，她都習慣騎腳踏車車，她還曾經騎腳踏車去參加貴婦朋友的聚會，讓貴婦朋友驚呆了，不敢相信她沒有開車，而是騎腳踏車出門。

蔣黎麗常騎腳踏車出門。（記者胡如虹攝）蔣黎麗常騎腳踏車出門。（記者胡如虹攝）

由於每天騎單車、健身，蔣黎麗近年來的體重都維持在47公斤， 羨煞一票女生朋友，尤其是她還有一頭烏黑亮麗的秀髮，讓很多女朋友都忍不住問她為何年過60了，髮量還可以維持的這麼好？蔣黎麗笑說，女人的髮量是年紀的關鍵，所以她一直都很重視頭髮的保養，因為太多朋友問她保養頭髮的秘方，她除了大方告訴分享她用的是Dr's Formula逆齡喚黑系列的產品，也提醒愛漂亮的女生朋友們，最重要的是美麗秘訣是運動，絕對不要懶惰。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中