（影）東區捕獲花系列女星 63歲居然辣成這樣

「花系列」女星蔣黎麗化身單車辣妹穿梭台北東區。（記者胡如虹攝）

〔記者胡如虹／台北報導〕台北街頭捕獲野生中視「花系列」女星！蔣黎麗化身單車辣妹穿梭台北東區，曼妙的身材讓行經的路人都忍不住回頭多看一眼！

曾經是中視的當家花旦之一蔣黎麗，演過八點檔《小姐與流氓》、《太陽雨》，還有《仙人掌花》、《七夕花》等「花系列」的戲，今年63歲的她，身材仍維持的很好，和年輕美眉站在一起，體態一點兒也不輸給年輕美眉。記者近日在台北國父紀念館就發現辣妹裝扮的她，戴著棒球帽，帥氣的騎著單車，長髮隨風飄逸的模樣，成了街頭美麗的風景。

請繼續往下閱讀...

蔣黎麗覺得騎腳踏車的好處多多，既環保、省停車費，還可以健身。（記者胡如虹攝）

蔣黎麗表示，近幾年她最常用的交通工具就是騎腳踏車，覺得騎腳踏車的好處多多，既環保，又省停車費，還可以健身。所以不管買菜、辦事，只要離家不是太遠，她都習慣騎腳踏車車，她還曾經騎腳踏車去參加貴婦朋友的聚會，讓貴婦朋友驚呆了，不敢相信她沒有開車，而是騎腳踏車出門。

蔣黎麗常騎腳踏車出門。（記者胡如虹攝）

由於每天騎單車、健身，蔣黎麗近年來的體重都維持在47公斤， 羨煞一票女生朋友，尤其是她還有一頭烏黑亮麗的秀髮，讓很多女朋友都忍不住問她為何年過60了，髮量還可以維持的這麼好？蔣黎麗笑說，女人的髮量是年紀的關鍵，所以她一直都很重視頭髮的保養，因為太多朋友問她保養頭髮的秘方，她除了大方告訴分享她用的是Dr's Formula逆齡喚黑系列的產品，也提醒愛漂亮的女生朋友們，最重要的是美麗秘訣是運動，絕對不要懶惰。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法