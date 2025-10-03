自由電子報
娛樂 最新消息

于朦朧慘案翻版！少林最帥武僧秋風驟逝 再掀「虐殺活摘」黑幕

于朦朧（右）墜樓疑雲未歇，「少林最帥武僧」秋風（左）的死因近期也遭眾多網友質疑遭虐殺。（組合照，翻攝自微博）于朦朧（右）墜樓疑雲未歇，「少林最帥武僧」秋風（左）的死因近期也遭眾多網友質疑遭虐殺。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國演藝圈再掀死亡疑雲！21歲的少林最帥武僧「秋風」邢中平，去年在浙江諸永高速公路車禍身亡，官方對外稱是交通事故，但近期網路爆料連環出現，質疑他疑似遭虐殺、甚至被活摘器官，種種離奇情節再度呼應于朦朧墜樓案，讓外界懷疑中國娛樂圈背後的權貴黑幕。

「秋風」自河南濟源出身，是少林寺第三十四代武僧，法號延珩，憑藉俊朗外型與深厚武術功底，在社群走紅，更因出演電視劇《赴山海》受矚目。2024年8月7日凌晨，秋風搭乘網約車時，遭遇貨車違停釀禍，最終不幸身亡，家屬對外表示死於車禍，未再多談細節。

許多網友爆料秋風遺體返鄉時，村民發現大體有縫合刀口，疑是「器官摘除」。（翻攝自微博）許多網友爆料秋風遺體返鄉時，村民發現大體有縫合刀口，疑是「器官摘除」。（翻攝自微博）

然而，網路瘋傳秋風遺體返鄉時，村民疑似看到身體有縫合刀口，懷疑遭器官摘除，甚至傳出他生前可能長達40小時遭虐待，還被斷水「確保肉質鮮嫩」；另有照片外流，顯示一名僧人躺在手術台上，被質疑與秋風有關。更詭異的是，事發前2天，秋風的師父就在微博曬出秋風黑白照，被網友解讀為「死亡預告」。

網路上有人稱，為了偽造秋風車禍，涉案人員甚至準備了「道具車」。（翻攝自微博）網路上有人稱，為了偽造秋風車禍，涉案人員甚至準備了「道具車」。（翻攝自微博）

有知情者爆料，秋風進入影視圈後因金錢糾紛得罪權貴，他以為「行得端走得正」能保護自己，卻反而觸怒利益集團，甚至有傳聞懷疑其家庭與寺院人士涉入，更有人將此案與已落馬的少林方丈釋永信扯上關聯。雖然至今無確切證據，但與于朦朧、喬任梁等藝人「非正常死亡」的相似處，已在網路引爆輿論。

點圖放大header
點圖放大body

