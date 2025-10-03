于朦朧過世22天陰謀論滿天飛！800萬粉絲中國網紅痛批：官方長期信用與資訊不透明

李汀認為直指于朦朧案關鍵在於中國官方長期透支的信用與資訊不透明。（翻攝自YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧9月11日墜樓身亡，享年37歲，事件因疑點重重，在中國與海外網路上持續發酵，相關影像、錄音在網路瘋傳，過世至今22天，陰謀論仍滿天飛。針對外界質疑，長期針砭中國時事、曾在微博坐擁800萬粉絲的知識型網紅李汀2日在YouTube頻道「汀見」直指，此案關鍵不在「粉絲腦殘追星」，而在於中國官方長期透支的信用與資訊不透明。

于朦朧11日在北京墜樓過世，外界認為死因不單純。（翻攝自微博）

李汀以「于朦朧之死：新一代年輕人的真相叩問」為題，點出事件的最大疑點在於官方訊息的發布順序。她指出第一時間宣布死訊的不是警方，而是已註銷的工作室，接著由死者母親出面「闢謠」，直到最後才由北京警方姍姍來遲地發布警情通報。然而，通報內容並非針對案件調查，而是針對「造謠者」開鍘，讓人感覺于朦朧僅淪為官方整肅網路的背板。

她進一步指出通報聲稱完成「現場勘查、法醫檢驗、調查訪問、調取監控」等程序，卻連摘要都未公開。從于朦朧墜樓到消息傳出僅約5小時，警方就宣布「排除刑事案件」，令她質疑調查程序是否嚴謹：「5個小時，當時一起喝酒的人自己酒醒了嗎？能做出清晰可信的供述嗎？法醫完成酒精、毒理、藥物檢測了嗎？」

李汀提醒排除「刑事嫌疑」不代表無任何責任。例如，過去曾出現雖然死者屬於輕生，但因遭到勒索、逼迫，仍存在「間接刑事責任人」的案例。她認為于朦朧之死並不能因沒有直接暴力行為就全然排除犯罪可能。

李汀認為官方不尊重于朦朧。（翻攝自YT）

她坦言中國過去不乏名人驟逝、謠言四起的情況，但此次于案特別受到矚目，原因在於官方長期失去公信力，資訊治理的「懶惰與傲慢」，讓民眾難以信服。此次甚至連正式公告都沒有，更顯得對死者缺乏尊重。她直言，當局顯然不認為輿情惡化自己該負責，反而將矛頭指向「造謠者」。

李汀分析當官方缺位，調查不透明、結論缺乏說服力，就自然造成資訊真空，讓謠言和陰謀論有了滋生空間。將此歸咎於「群眾熱愛陰謀論」過於草率。她也指出，或許有人不理解，為何一名明星之死，會引來這麼大規模的網路動員？她直言：「答案是犯得上。」因為官方驚訝地發現，粉絲的動員能量甚至超越所謂「反賊」，這種不可控的集體力量，正是北京當局最忌諱的。

最後，李汀強調，自己對于朦朧並不熟悉，但她看到的是粉絲與年輕一代的勇敢。他們的訴求不該被輕率視為「腦殘追星」，而是對官方態度的正當質疑。「不是只有看似嚴肅的政治議題，才具有憂國憂民的正當性。」她表示，這場輿論風暴，反映年輕世代對真相的追問，「當官方持續以傲慢敷衍、重拳封堵的態度應對，真相如何抵達公眾？逝者如何獲得告慰？而生者，又要如何相信官方會尊重、保護自己的權益？」

