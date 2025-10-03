自由電子報
娛樂 最新消息

鼓鼓前進花蓮當鏟子超人 親曝救災現況：有不懂的盡量開口問

鼓鼓與蕭秉治的交情深厚。（相信音樂提供）鼓鼓與蕭秉治的交情深厚。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「鼓鼓」呂思緯日前到了花蓮光復鄉協助救災，他戴著帽子、黑色口罩，全副武裝幫忙鏟土。他感動表示：「現場你能遇見的朋友們全都很有愛，有不懂的盡量開口問，到這裡來幫忙都沒有你我！」

鼓鼓親自前往花蓮光復鄉化身「鏟子超人」，為災區伸出援手，要將「超人精神」延伸到生活與社會關懷之中。而鼓鼓與好兄弟蕭秉治合組的GX近來也推出新歌《超人披風》，要記錄兩人之間真摯的友情。

鼓鼓化身鏟子超人，花蓮救災展現暖心力量。（翻攝IG）鼓鼓化身鏟子超人，花蓮救災展現暖心力量。（翻攝IG）

鼓鼓與蕭秉治相識長達16年，從並肩奮鬥到各自努力，再於2023年以GX名義相聚重返舞台，不變的身後情誼成為彼此最強大的力量。鼓鼓表示：「經過一年多的巡演組團後，我們在創作和聲線上都互相有好的影響，個性也蠻互補的！」而舞台上的瞬息萬變，兩人默契就像《超人披風》般互相支撐。

鼓鼓分享：「有一次演出時我的麥克風完全沒聲音，秉治立刻把他的麥克風遞給我，一起輪流唱；只要舞台上出了問題，我們也很有默契的會幫唱彼此的段落。」兩人也向彼此告白：「如果我是超人，他就是我的披風！」

點圖放大
點圖放大

