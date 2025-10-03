自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

男星挺身當鏟子超人！曝超暖心得：不是超人，因為彼此愛著

禾浩辰（右）鏟完泥沙後，和朋友直接玩水清洗身上沙土。（翻攝自IG）禾浩辰（右）鏟完泥沙後，和朋友直接玩水清洗身上沙土。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕近期花蓮因堰塞湖洪患造成災情，當地居民家園受創嚴重，急需各界支援，禾浩辰和梅賢治都前往花蓮光復鄉，投入災後重建行列，揮汗協助搬運與清理工作，成為名副其實的「鏟子超人」，雖然在不同地點進行協助，但他們仍透過訊息分享彼此的一日工作成果，以「搬、走、鏟、喝水、挖、敲、轉點」總結，簡單卻相當到位。

梅賢治也提到自己為這片土地付出的原因，他說「不是超人，是因為彼此愛著彼此」，並分享自己的心得。

梅賢治（右）到花蓮當志工看到許多台灣人的熱情與愛。（翻攝自IG）梅賢治（右）到花蓮當志工看到許多台灣人的熱情與愛。（翻攝自IG）

其一是「保持活性與彈性」，他說災區現場瞬息萬變，可能上一秒你還聽到哪邊需要人，但到了現場發現不需要了或是人手過剩，所以隨時能調整目標與工作項目是重要的能力，「除此之外，身心靈上的彈性也很重要，累了就休，渴了就喝，真的做不來的事情也不要有罪惡感，大家都是夥伴。」

禾浩辰和梅賢治幽默分享志工一日所做的事。（翻攝自IG）禾浩辰和梅賢治幽默分享志工一日所做的事。（翻攝自IG）

其二是在前一天多刷Threads會是直接發文問「哪一戶」有需要協助的需求，這可以幫助你省去在路上找工的時間。其三是幫忙清理的時候務必留心有沒有一些族服或是跟原住民相關的物品，因為那些都是對當地居民很重要的東西。

其四則是隻身前往的夥伴，請不要害怕開口，凡事問了就有，他說自己本來有跟朋友一起出發，但因為各自評估自己的狀態不同，所以選擇不同的任務，後來也在第一間房子看到了很有組織跟經驗的小組與夥伴接著他還提醒大家不要像他一樣，錯估了時間坐不上本來訂好的車；最後一點，他暖心告訴所有志工：「來到這裡的你很棒，不用懷疑。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中