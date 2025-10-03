男星挺身當鏟子超人！曝超暖心得：不是超人，因為彼此愛著

禾浩辰（右）鏟完泥沙後，和朋友直接玩水清洗身上沙土。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕近期花蓮因堰塞湖洪患造成災情，當地居民家園受創嚴重，急需各界支援，禾浩辰和梅賢治都前往花蓮光復鄉，投入災後重建行列，揮汗協助搬運與清理工作，成為名副其實的「鏟子超人」，雖然在不同地點進行協助，但他們仍透過訊息分享彼此的一日工作成果，以「搬、走、鏟、喝水、挖、敲、轉點」總結，簡單卻相當到位。

梅賢治也提到自己為這片土地付出的原因，他說「不是超人，是因為彼此愛著彼此」，並分享自己的心得。

梅賢治（右）到花蓮當志工看到許多台灣人的熱情與愛。（翻攝自IG）

其一是「保持活性與彈性」，他說災區現場瞬息萬變，可能上一秒你還聽到哪邊需要人，但到了現場發現不需要了或是人手過剩，所以隨時能調整目標與工作項目是重要的能力，「除此之外，身心靈上的彈性也很重要，累了就休，渴了就喝，真的做不來的事情也不要有罪惡感，大家都是夥伴。」

禾浩辰和梅賢治幽默分享志工一日所做的事。（翻攝自IG）

其二是在前一天多刷Threads會是直接發文問「哪一戶」有需要協助的需求，這可以幫助你省去在路上找工的時間。其三是幫忙清理的時候務必留心有沒有一些族服或是跟原住民相關的物品，因為那些都是對當地居民很重要的東西。

其四則是隻身前往的夥伴，請不要害怕開口，凡事問了就有，他說自己本來有跟朋友一起出發，但因為各自評估自己的狀態不同，所以選擇不同的任務，後來也在第一間房子看到了很有組織跟經驗的小組與夥伴接著他還提醒大家不要像他一樣，錯估了時間坐不上本來訂好的車；最後一點，他暖心告訴所有志工：「來到這裡的你很棒，不用懷疑。」

