娛樂 最新消息

想見你CP！許光漢《他年她日》今亞洲上映 柯佳嬿深情祝福

柯佳嬿現身力挺《他年她日》，她與許光漢因合作《想見你》培養好交情。（翻攝自想見你臉書、柯佳嬿IG）柯佳嬿現身力挺《他年她日》，她與許光漢因合作《想見你》培養好交情。（翻攝自想見你臉書、柯佳嬿IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕許光漢、袁澧林領銜主演的奇幻愛情鉅片《他年她日》，今天（3日）正式於全亞洲上映，日前在台北首映引發討論，曾經與許光漢合作過的柯佳嬿等人也現身力挺。

《他年她日》不僅是許光漢回歸後的首部力作，更在視覺特效、服裝美術、音樂層面展現水準。（甲上娛樂提供）《他年她日》不僅是許光漢回歸後的首部力作，更在視覺特效、服裝美術、音樂層面展現水準。（甲上娛樂提供）

《他年她日》自釜山影展世界首映以來，陸續在越南、新加坡、香港、台北舉辦亞洲巡迴首映會宣傳造勢，更吸引眾多名人與導演大力力挺，包括與許光漢因合作《想見你》、《青春18×2 通往有你的旅程》建立深厚情誼的圈內好友柯佳嬿、陳姸霏等都來支持許光漢最新力作。

《他年她日》今起正式於全亞洲同步浪漫獻映。（甲上娛樂提供）《他年她日》今起正式於全亞洲同步浪漫獻映。（甲上娛樂提供）

文念中（右）身兼美術總監執導林俊傑（中）MV《瞬間的瞬間》，《他年她日》導演龔兆平也到場探班。（甲上娛樂提供）文念中（右）身兼美術總監執導林俊傑（中）MV《瞬間的瞬間》，《他年她日》導演龔兆平也到場探班。（甲上娛樂提供）

柯佳嬿深情祝福：「薯仔會一直是安晴記憶中的那個少年。祝票房大賣，重力不再。」陳姸霏感性表示：「如果心跟心之間，超出了距離能計算的範圍，我會把一切牢牢的記在心底，這樣不管是幾天幾年，我們都是彼此心中的我們。」在電影《女兒的女兒》中飾演張艾嘉女兒的劉奕兒也驚喜相挺首映包場，並上前擁抱張艾嘉，場面十分溫馨，劉奕兒看完後動容表示：「心時時刻刻被牽動著，超越時間和重力的牽絆，心動的每一瞬間，讓我相信了永恆。」許光漢好友章廣辰則幽默說：「看完決定留一顆薯仔頭造型，留在這個時間裡。」李維維笑稱自己愛哭：「哭得唏哩嘩啦的！」

曾飾演張艾嘉女兒的劉奕兒（右二）日前驚喜相挺《他年她日》首映包場，並上前擁抱張艾嘉。（甲上娛樂提供）曾飾演張艾嘉女兒的劉奕兒（右二）日前驚喜相挺《他年她日》首映包場，並上前擁抱張艾嘉。（甲上娛樂提供）

《他年她日》劉奕兒（前排左四）讓張艾嘉坐在大腿上合影，場面十分溫馨。（甲上娛樂提供）《他年她日》劉奕兒（前排左四）讓張艾嘉坐在大腿上合影，場面十分溫馨。（甲上娛樂提供）

《他年她日》電影主題曲《瞬間的瞬間》由林俊傑演唱，自曝光短版MV以來就備受期待，完整版MV終於在今天上映日正式上架。MV由《他年她日》製作及藝術總監文念中執導，並召集電影幕後黃金團隊原班人馬合力完成，細膩還原電影氛圍。林俊傑也在百忙之中力挺親臨MV拍攝現場演出，畫面中，林俊傑置身於斑駁龜裂、貼滿劇照的房間內深情演唱，房間場景與溫暖燈光，巧妙呼應電影中「長年區」以及「小鴿子」醫療基地的氛圍。

許光漢（上）與袁澧林在《他年她日》的跨時空虐戀打動人心。（甲上娛樂提供）許光漢（上）與袁澧林在《他年她日》的跨時空虐戀打動人心。（甲上娛樂提供）

許光漢（左）與袁澧林領銜主演的《他年她日》自釜山影展世界首映以來即獲得熱烈討論。（甲上娛樂提供）許光漢（左）與袁澧林領銜主演的《他年她日》自釜山影展世界首映以來即獲得熱烈討論。（甲上娛樂提供）

當林俊傑凝望著許光漢飾演的薯仔與袁澧林飾演的安晴的照片時，他獨特的嗓音與畫面交織出令人心碎的情感張力，最特別的是，文念中還打造一台裝置藝術，讓燈透過旋轉照射在半透明的照片膠捲卡上，令林俊傑走入時光隧道，進入薯仔與安晴的電影世界中。

文念中表示，製片組特別用心找來與《他年她日》片中小鴿子基地相似的MV拍攝景點，讓眾人彷彿重返拍片現場，有種似曾相識之感，而林俊傑透過凝望這些充滿薯仔與安晴兩人回憶的照片，也深有所感，表示：「我自己很喜歡《他年她日》的題材和概念，透過音樂打開自己對於感性的那道門，也希望透過音樂讓電影更生動。這部電影我覺得需要一點想像空間，因為它是一段奇幻的旅程，每次唱到副歌的第一個字『愛』的時候，就好像穿過電影的重力牆，每次跨越就是一個挑戰，就是一個新的旅程，也是一個愛的象徵。」監製張艾嘉回應：「剪MV時，當林俊傑唱到『愛』這個字，一定會切回林俊傑的演唱畫面，因為他的聲音和表情都太有穿透力了，MV的情感就是在這一瞬間被完全釋放。」

