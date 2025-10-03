懷孕抓包老公偷吃...網紅人妻為養家下海「身體超敏感」

日本AV片商SOD近期推出一位話題新人「玉井晴香」。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV片商SOD近期推出一位話題新人「玉井晴香」，號稱「SOD史上最敏感的媽媽」的她是一位33歲的人母，並且她在出道前已經是一位社群破2萬追蹤的網紅。

玉井晴香在懷孕時抓到老公偷吃，兩人已經10年沒有性生活。（翻攝自PLAY NO.1）

那為何這位網紅人妻決定開始拍AV呢？據悉，玉井晴香在懷孕時抓到老公出軌，因此兩人陷入冷戰，已經10年沒有夫妻生活，老公浪費成性，因此為了兒子上國中的學費，因此她一腳踏入了暗黑界。

為了賺取兒子的學費，玉井晴香決定下海拍AV。（翻攝自X）

玉井晴香身材結實，八塊腹肌清晰可見。（翻攝自X）

但可不要以為玉井晴香只是一位普通的人妻，以前在學校是參加田徑隊的她，脫下衣服後是結實的身體曲線與八塊腹肌，還有一對渾圓的美胸；十年沒有性生活的她，更是敏感到連接吻、愛撫都不停地顫抖。

玉井晴香的X有2.6萬人追蹤。（翻攝自X）

也有人好奇，玉井晴香是真的網紅還是只是片商的人設？事實上，她的X（前推特）社群確實有2.6萬人追蹤，平常以人妻「晴」的身分分享日常，如今正式AV出道，也讓人期待這位人妻、人母一體的女優，今後能有如何亮眼的表現。

玉井晴香的身體超敏感。（翻攝自X）

