自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

懷孕抓包老公偷吃...網紅人妻為養家下海「身體超敏感」

日本AV片商SOD近期推出一位話題新人「玉井晴香」。（翻攝自X）日本AV片商SOD近期推出一位話題新人「玉井晴香」。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV片商SOD近期推出一位話題新人「玉井晴香」，號稱「SOD史上最敏感的媽媽」的她是一位33歲的人母，並且她在出道前已經是一位社群破2萬追蹤的網紅。

玉井晴香在懷孕時抓到老公偷吃，兩人已經10年沒有性生活。（翻攝自PLAY NO.1）玉井晴香在懷孕時抓到老公偷吃，兩人已經10年沒有性生活。（翻攝自PLAY NO.1）

那為何這位網紅人妻決定開始拍AV呢？據悉，玉井晴香在懷孕時抓到老公出軌，因此兩人陷入冷戰，已經10年沒有夫妻生活，老公浪費成性，因此為了兒子上國中的學費，因此她一腳踏入了暗黑界。

為了賺取兒子的學費，玉井晴香決定下海拍AV。（翻攝自X）為了賺取兒子的學費，玉井晴香決定下海拍AV。（翻攝自X）

玉井晴香身材結實，八塊腹肌清晰可見。（翻攝自X）玉井晴香身材結實，八塊腹肌清晰可見。（翻攝自X）

但可不要以為玉井晴香只是一位普通的人妻，以前在學校是參加田徑隊的她，脫下衣服後是結實的身體曲線與八塊腹肌，還有一對渾圓的美胸；十年沒有性生活的她，更是敏感到連接吻、愛撫都不停地顫抖。

玉井晴香的X有2.6萬人追蹤。（翻攝自X）玉井晴香的X有2.6萬人追蹤。（翻攝自X）

也有人好奇，玉井晴香是真的網紅還是只是片商的人設？事實上，她的X（前推特）社群確實有2.6萬人追蹤，平常以人妻「晴」的身分分享日常，如今正式AV出道，也讓人期待這位人妻、人母一體的女優，今後能有如何亮眼的表現。

玉井晴香的身體超敏感。（翻攝自X）玉井晴香的身體超敏感。（翻攝自X）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中