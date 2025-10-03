自由電子報
娛樂 最新消息

森恬CP南投經典之夜合體 見「演出名單」嗨喊：要去追星

〔記者侯家瑜／台北報導〕2025南投世界茶業博覽會明登場，活動至10月12日止，今年南投縣府特別在茶博期間舉辦「南投一心二夜演唱會」，分別是10月4日經典之夜及10月5日音浪之夜，演出名單曝光堪稱超強卡司，令許多粉絲引頸期盼。

華語樂壇知名創作歌手羅大佑。（中視提供）華語樂壇知名創作歌手羅大佑。（中視提供）

明在南投中興大操場將登場的經典之夜，演出歌手有黑旋風、李子森、杜忻恬、王海玲、金智娟、鄭怡、李建復、胡德夫、羅大佑等，從下午4點30分，一路嗨唱到晚上8點。而華語樂壇知名創作歌手羅大佑則是經典之夜的重磅壓軸，將演唱《童年》、《戀曲1990》等多首膾炙人口的經典好歌，「歌單以時間跟愛情為主，因為我們都是在愛跟時間裡成長」，這次也是羅大佑首度到南投演出，「很開心這次中秋節能到南投為大家演唱」，羅大佑提及唱歌跟寫曲對他來說是很重要的事，「我現在鋼琴彈得比以前多很多很多，手指動得多，腦神經就會比較旺盛，旺盛的話應該音樂就能繼續再寫，希望我能寫得久一點。」言談中盡是對音樂的熱愛。

民歌天后鄭怡。（中視提供）民歌天后鄭怡。（中視提供）

實力派唱將金智娟。（中視提供）實力派唱將金智娟。（中視提供）

同樣也參與經典之夜演出的藝人李子森、杜忻恬，得知前輩羅大佑在演出名單，都相當期待，李子森更是語帶興奮地說:「這次演唱會的名單有不少傳奇人物，我就是要去追星的」。另外台灣第一代搖滾女聲金智娟，這次歌單中少不了曾風靡全台的《就在今夜》，她提及歌曲的安排以暢銷經典為主，希望勾起大家美好的回憶。她個人近年來尤其喜愛《河堤上的傻瓜》一曲，覺得隨著年紀增長，越該單純思考，尋回生命的初衷。而民歌天后鄭怡也受邀演出，將帶來《月琴》、《小雨來得正是時候》等曲目，歌手杜忻恬提及自己曾在音樂會上演唱《月琴》一曲，這次有機會在南投活動親耳聽到原唱美聲，讓她覺得很值得。

李子森與杜忻恬。（中視提供）李子森與杜忻恬。（中視提供）

螢幕CP李子森、杜忻恬這次受邀到南投經典之夜，兩人特別挑選《心雨》、《愫》等歌曲。提到南投，李子森透露私下很常到訪清境農場，「在生活奔波、忙碌之餘，去清境可以放鬆、洗滌心靈。」杜忻恬則回想小時候在國樂班時，在921大地震後曾到集集為當地居民演出，因為是她第一次到南投，加上是參加極具意義的賑災活動，所以對南投留下難忘的印象。

